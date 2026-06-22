Voici pourquoi les fans de la Coupe du monde ne sont pas satisfaits du programme du week-end prochain

Les amateurs de Coupe du monde s’apprêtent à vivre un week-end peu clément en matière d’horaires de coup d’envoi. Après plusieurs nuits déjà bien avancées pour suivre les rencontres, le programme des prochaines heures s’annonce encore plus éprouvant pour les téléspectateurs désireux de ne rien manquer.

Le programme débute jeudi 25 juin à 22h00 avec Curaçao - Côte d’Ivoire et Équateur - Allemagne, puis la nuit s’installe aussitôt.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, à 1 h, se dérouleront Japon - Suède et Tunisie - Pays-Bas, suivis à 4 h par Paraguay - Australie et Turquie - États-Unis.

Vendredi 26 juin, deux rencontres seront toutefois proposées à 21 h, horaires plus convenables pour les supporters : Norvège - France et Sénégal - Irak. Passée cette parenthèse, la nuit reprendra ses droits.

Dans la nuit de vendredi à samedi, Cap-Vert - Arabie saoudite et Uruguay - Espagne sont programmés à 2 h, suivis à 5 h par Égypte - Iran et Nouvelle-Zélande - Belgique.

Les téléspectateurs néerlandais connaîtront un samedi particulièrement frustrant : aucune rencontre n’est programmée en journée ni en soirée. Il leur faudra attendre 23h pour Croatie - Ghana et Panama - Angleterre.

Les nuits blanches se poursuivent : dans la nuit de samedi à dimanche, à 1h30, Colombie – Portugal et RD Congo – Ouzbékistan ouvrent le bal, avant Algérie – Autriche et Jordanie – Argentine à 4h. Pour suivre l’intégralité des rencontres du week-end en direct, les supporters devront donc revoir leur rythme de sommeil.

Programme TV de la Coupe du monde :

Jeudi 25 juin

à 22h00 : Curaçao - Côte

d’Ivoire, Équateur - Allemagne

Vendredi 26 juin

, 1 h : Japon - Suède

, 1 h : Tunisie - Pays-Bas

, 4 h : Paraguay - Australie

, 4 h : Turquie - États-Unis

, 21 h : Norvège - France

, 21 h : Sénégal - Irak.

Samedi 27 juin

, 2 h 00 : Cap-Vert - Arabie saoudite

2 h 00 : Uruguay - Espagne

5 h 00 : Égypte - Iran

5 h 00 : Nouvelle-Zélande - Belgique

23 h 00 : Croatie - Ghana

23 h 00 : Panama - Angleterre

Dimanche 28 juin

, 1 h 30 : Colombie - Portugal

, RD Congo - Ouzbékistan

; 4 h 00 : Algérie - Autriche

, Jordanie - Argentine.