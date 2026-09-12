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Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traduit par

« Voici mon favori » : Dembélé s'oppose à Mbappé dans la course au Ballon d'Or

Ballon d'Or
Ousmane Dembélé
Kylian Mbappé
K. Kvaratskhelia
France
Géorgie

Le crack français fait preuve d'humilité

Le Français Ousmane Dembélé, star du Paris Saint-Germain, a répondu aux critiques dont il fait l'objet depuis son sacre au Ballon d'Or 2025, affirmant qu'il n'éprouve aucune gêne face à la pression accrue qui pèse sur lui après avoir décroché la plus prestigieuse récompense individuelle du football.

Dans un entretien accordé au magazine « France Football », Dembélé a évoqué sa vie après avoir remporté le Ballon d'Or, soulignant que le plus grand changement qu'il a ressenti a été l'augmentation des critiques à son encontre.

La star du Paris Saint-Germain a déclaré, dans des propos rapportés par RMC : « Je me fiche d'être critiqué, cela fait partie du jeu. On sera toujours critiqué au football, et cela s'accentue lorsqu'on est détenteur du Ballon d'Or. »

Il a ajouté : « J'ai remporté la plus grande récompense individuelle, et je suis donc davantage sous les projecteurs. Cela me fait rire, on est constamment observé, mais cela ne me dérange pas. »

Le Ballon d'Or impose un nouveau défi

Au cours de la saison 2025-2026, Dembélé a disputé 40 matchs avec le Paris Saint-Germain toutes compétitions confondues, inscrivant 20 buts et délivrant 11 passes décisives, affirmant que le sacre au Ballon d'Or lui impose de maintenir son niveau à chaque rencontre.

Il a expliqué : « Il faut être fort en permanence. Tu dois livrer une bonne prestation à chaque match, sinon tout le monde va commencer à parler de toi et à te critiquer. C'est amusant, mais cela ne change rien, les critiques seront toujours présentes. »

Dembélé estime qu'il est devenu plus décisif dans les matchs à enjeu par rapport à la saison précédente, notamment en Ligue des champions, où il a marqué lors de chaque rencontre qu'il a disputée à partir du match retour des quarts de finale.

Il a déclaré : « J'ai été nettement meilleur dans les moments décisifs, et c'est important. N'est-ce pas là le premier critère ? »

Il a indiqué que les blessures dont il a souffert en début de saison ont poussé le staff technique à le ménager, afin de garantir sa disponibilité pour les grands rendez-vous.

Dembélé ne vit pas l'obsession de conserver la récompense

Bien qu'il ne figure pas parmi les principaux favoris pour remporter à nouveau le Ballon d'Or, Dembélé ne semble pas inquiet à l'idée de perdre la récompense.

Il a déclaré : « C'est le football. Le Ballon d'Or n'a jamais été une obsession pour moi. C'était un objectif ou un rêve, oui, mais ce n'était pas une obsession. »

Il a ajouté : « J'espère que le meilleur l'emportera. »

La surprise de Dembélé : Kvaratskhelia en tête de ses choix

Interrogé sur le joueur qu'il choisirait pour remporter le Ballon d'Or s'il en était le décideur, Dembélé n'a pas hésité à accorder sa voix à son coéquipier du Paris Saint-Germain, le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia.

Aux côtés de Kvaratskhelia, Dembélé a placé l'Anglais Harry Kane et son ancien coéquipier du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé dans les trois premières places.

Interrogé sur le fait de savoir s'il voterait pour lui-même, il a répondu avec fermeté : « Non, si c'est moi qui choisis, je ne me placerai pas dans la liste et je ne voterai pas pour moi. »

Cela va à l'encontre de Mbappé, qui a affirmé que « s'il ne tenait qu'à lui, il voterait pour lui-même dans la course au Ballon d'Or ».

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