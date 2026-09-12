« Voici mon favori » : Dembélé s'oppose à Mbappé dans la course au Ballon d'Or

Le Français Ousmane Dembélé, star du Paris Saint-Germain, a répondu aux critiques dont il fait l'objet depuis son sacre au Ballon d'Or 2025, affirmant qu'il n'éprouve aucune gêne face à la pression accrue qui pèse sur lui après avoir décroché la plus prestigieuse récompense individuelle du football.

Dans un entretien accordé au magazine « France Football », Dembélé a évoqué sa vie après avoir remporté le Ballon d'Or, soulignant que le plus grand changement qu'il a ressenti a été l'augmentation des critiques à son encontre.

La star du Paris Saint-Germain a déclaré, dans des propos rapportés par RMC : « Je me fiche d'être critiqué, cela fait partie du jeu. On sera toujours critiqué au football, et cela s'accentue lorsqu'on est détenteur du Ballon d'Or. »

Il a ajouté : « J'ai remporté la plus grande récompense individuelle, et je suis donc davantage sous les projecteurs. Cela me fait rire, on est constamment observé, mais cela ne me dérange pas. »

Le Ballon d'Or impose un nouveau défi

Au cours de la saison 2025-2026, Dembélé a disputé 40 matchs avec le Paris Saint-Germain toutes compétitions confondues, inscrivant 20 buts et délivrant 11 passes décisives, affirmant que le sacre au Ballon d'Or lui impose de maintenir son niveau à chaque rencontre.

Il a expliqué : « Il faut être fort en permanence. Tu dois livrer une bonne prestation à chaque match, sinon tout le monde va commencer à parler de toi et à te critiquer. C'est amusant, mais cela ne change rien, les critiques seront toujours présentes. »

Dembélé estime qu'il est devenu plus décisif dans les matchs à enjeu par rapport à la saison précédente, notamment en Ligue des champions, où il a marqué lors de chaque rencontre qu'il a disputée à partir du match retour des quarts de finale.

Il a déclaré : « J'ai été nettement meilleur dans les moments décisifs, et c'est important. N'est-ce pas là le premier critère ? »

Il a indiqué que les blessures dont il a souffert en début de saison ont poussé le staff technique à le ménager, afin de garantir sa disponibilité pour les grands rendez-vous.

Dembélé ne vit pas l'obsession de conserver la récompense

Bien qu'il ne figure pas parmi les principaux favoris pour remporter à nouveau le Ballon d'Or, Dembélé ne semble pas inquiet à l'idée de perdre la récompense.

Il a déclaré : « C'est le football. Le Ballon d'Or n'a jamais été une obsession pour moi. C'était un objectif ou un rêve, oui, mais ce n'était pas une obsession. »

Il a ajouté : « J'espère que le meilleur l'emportera. »

La surprise de Dembélé : Kvaratskhelia en tête de ses choix

Interrogé sur le joueur qu'il choisirait pour remporter le Ballon d'Or s'il en était le décideur, Dembélé n'a pas hésité à accorder sa voix à son coéquipier du Paris Saint-Germain, le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia.

Aux côtés de Kvaratskhelia, Dembélé a placé l'Anglais Harry Kane et son ancien coéquipier du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé dans les trois premières places.

Interrogé sur le fait de savoir s'il voterait pour lui-même, il a répondu avec fermeté : « Non, si c'est moi qui choisis, je ne me placerai pas dans la liste et je ne voterai pas pour moi. »

Cela va à l'encontre de Mbappé, qui a affirmé que « s'il ne tenait qu'à lui, il voterait pour lui-même dans la course au Ballon d'Or ».

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