Voici le programme complet de Feyenoord en Ligue des champions

Le programme complet de Feyenoord dans la phase de championnat de la Ligue des champions est connu. Les Rotterdamois débuteront le 9 septembre contre le FC Barcelone et boucleront la phase de championnat le 27 janauri à De Kuip contre le RB Leipzig.

Feyenoord s’est vu attribuer jeudi huit adversaires lors du tirage au sort. L’Inter, le FC Porto, le RB Leipzig et Côme 1907 se rendront à De Kuip. À l’extérieur, le FC Barcelone, le Real Betis, Galatasaray et le Viking FK offriront quatre affiches très différentes.

Le programme complet de Feyenoord en Ligue des champions :





1re journée – 9 septembre

FC Barcelone – Feyenoord à 18 h 45





2e journée – 14 octobre

Feyenoord – Côme à 18 h 45





3e journée – 21 octobre

Real Betis – Feyenoord à 21 h 00





4e journée – 3 novembre

Feyenoord - Inter à 21 h 00





5e journée – 24 novembre

Feyenoord – FC Porto à 21 h 00





6e journée – 8 décembre

Viking - Feyenoord à 18 h 45





7e journée – 19 janvier

Galatasaray – Feyenoord à 18 h 45





8e journée – mercredi 27 janvier

Feyenoord – RB Leipzig à 21 h 00





Le déplacement à Barcelone figure surtout parmi les affiches phares du programme. Feyenoord se rendra également à Séville pour le duel contre le Real Betis, puis à Istanbul pour la rencontre face à Galatasaray. À De Kuip, l’Inter et le FC Porto sont sur le papier les adversaires les plus prestigieux.

Comme pour le PSV, les six premiers matches seront disputés avant la trêve hivernale. Les 7e et 8e journées suivront en janvier. Une place dans les huit premiers signifie une qualification directe pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place passeront par les barrages, tandis que pour les équipes classées de la 25e à la 36e place, la saison européenne prendra fin.