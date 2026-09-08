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Bart DHanis

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Voici le calendrier complet de Feyenoord en Ligue des champions

Feyenoord
Ligue des Champions
Inter
Viking
Galatasaray
RB Leipzig
FC Porto
Bétis Séville
FC Barcelone
Como

Feyenoord lance ce mercredi la phase de championnat de la Ligue des champions. Les Rotterdamois débutent par un déplacement sur la pelouse du FC Barcelone et boucleront cette phase de championnat le 27 janvier à De Kuip contre le RB Leipzig.

Feyenoord s’est vu attribuer huit adversaires lors du tirage au sort, fin août. L’Inter, le FC Porto, le RB Leipzig et Côme se rendront à De Kuip. À l’extérieur, quatre affiches très différentes attendent le club néerlandais face au FC Barcelone, au Betis Séville, à Galatasaray et à Viking FK.

Le calendrier de Feyenoord en Ligue des champions

Date

Adversaire

Domicile/extérieur

Coup d’envoi

9 septembre

FC Barcelone

Extérieur

18 h 45

14 octobre

Côme

Domicile

18 h 45

21 octobre

Real Betis

Extérieur

21 h 00

3 novembre

Inter

Domicile

21 h 00

24 novembre

FC Porto

Domicile

21 h 00

8 décembre

Viking FK

Extérieur

18 h 45

19 janvier

Galatasaray

Extérieur

18 h 45

27 janvier

RB Leipzig

Domicile

21 h 00

Le déplacement à Barcelone fait notamment partie des affiches phares du programme. Feyenoord se rendra également à Séville pour le duel face au Real Betis et à Istanbul pour l’affiche contre Galatasaray. À De Kuip, l’Inter et le FC Porto sont sur le papier les adversaires les plus prestigieux.

Comme pour le PSV, les six premiers matches seront disputés avant la trêve hivernale. Les septième et huitième journées suivront en janvier. Une place dans le top 8 offre une qualification directe pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place disputeront le tour intermédiaire, tandis que pour celles classées de la 25e à la 36e place, la saison européenne prendra fin.

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