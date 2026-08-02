Dušan Vlahović, l'attaquant de la sélection serbe, poursuit une stratégie risquée pour rejoindre le Barça lors de ce mercato estival.

Selon le journal espagnol « Sport », Vlahović et son entourage suivent avec prudence l'évolution du marché du club catalan, convaincus de disposer d'options pour signer finalement au Barça.

Le journal précise que Vlahović détient, depuis près d'un mois, une offre financière colossale de Beşiktaş pour s'attacher ses services. Le club turc lui propose plus de cinq millions d'euros de prime à la signature, avec un salaire annuel de huit millions d'euros nets pour chacune des deux saisons qu'il signerait, une offre qu'aucun autre club ne peut égaler sur le plan économique.

Il explique que Vlahović a demandé un délai raisonnable pour répondre, avant de recevoir un ultimatum de Beşiktaş, mais le buteur serbe a réclamé davantage de temps.

Le transfert ne s'est pas interrompu jusqu'à présent en raison de la demande de l'entraîneur italien de Beşiktaş, Vincenzo Italiano, qui a réclamé à la direction de son club de la patience et du calme, lui qui a déjà dirigé Vlahović durant ses meilleures périodes à la Fiorentina et qui est totalement convaincu qu'il fera la différence au sein de son effectif.

Les représentants de Vlahović ont proposé les services du joueur au Barça au début du mercato, mais le club catalan leur a clairement fait savoir qu'il n'était pas une priorité, et ses exigences financières n'ont pas non plus été acceptées, puisqu'il réclamait une prime à la signature de 10 millions d'euros et un salaire annuel net de 8 millions d'euros.

Cette option était totalement écartée car la direction sportive et l'entraîneur Hansi Flick accordent toujours la priorité à l'attaquant argentin Julián Álvarez et se battront pour le recruter.

Vlahović a revu à la baisse ses précédentes exigences financières avec le temps, et après sa séparation définitive avec la Juventus, il a réduit ses conditions en faveur du Barça pour qu'elles correspondent au plafond salarial du club catalan.

Malgré cela, l'attaquant serbe doit attendre, car son nom reste sur la table sans qu'aucune démarche n'ait été entreprise par le club catalan, dans un contexte de doutes quant à la volonté de la direction du Barça de franchir ce pas, d'autant qu'elle voit en lui un attaquant aux grandes qualités, mais ses récents problèmes physiques et son style de jeu suscitent de nombreuses interrogations.

Vlahović continue de s'accrocher à l'espoir malgré le danger de sa stratégie, car Beşiktaş pourrait décider de retirer son offre, laissant le joueur sans destination. La direction turque lui a accordé un délai jusqu'au 10 août, et il prend actuellement le risque d'attendre que son sort soit tranché.