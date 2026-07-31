Curtis Jones, le milieu de terrain de Liverpool, s'est retrouvé dans une vive altercation avec son coéquipier Dominik Szoboszlai après la victoire de son équipe face à Wrexham sur le score de 1-0, jeudi soir, au Yankee Stadium.

Selon la BBC, les minutes qui ont suivi le coup de sifflet final ont été marquées par une dispute entre Jones et Szoboszlai, avant que Kostas Tsimikas ne les rejoigne un peu plus tard, alors que les joueurs de l'équipe traversaient la pelouse pour saluer les supporters.

La raison de l'altercation n'est pas clairement établie, bien que Szoboszlai ait remis le brassard de capitaine à Tsimikas plutôt qu'à Jones lors du match, au moment où il a été remplacé. Des images tournées pendant la dispute ont également montré Tsimikas jetant le brassard de capitaine sur la pelouse.

Liverpool avait, plus tôt cet été, refusé une offre de 21,7 millions de livres sterling de l'Inter Milan pour recruter Jones.

Le joueur âgé de 25 ans est lié à Liverpool par un contrat jusqu'à la fin de la saison prochaine, avec un an restant sur son contrat actuel avec le club d'Anfield.

Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, avait affirmé plus tôt ce mois-ci son souhait de voir Jones rester au club.

Iraola a déclaré : « J'estime énormément Curtis. Pour moi, c'est un joueur formidable, tout simplement formidable, et j'espère qu'il continuera avec nous et qu'il continuera à afficher le niveau qu'il a montré. »