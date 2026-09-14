Roy Vitória, l'entraîneur d'Al-Wasl (Émirats arabes unis), a réagi à la défaite de son équipe face à Al-Qadsiah (Arabie saoudite) sur le score de 2-1, ce lundi soir, au stade Prince Mohammed bin Fahd, dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Elite.

Vitória a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match : « Nous avons livré un bon match, équilibré en première période, et nous étions organisés, mais nous n'avons pas été efficaces sur le plan offensif. En seconde période, Al-Qadsiah a exploité nos erreurs et a marqué deux buts, avant que notre équipe ne s'améliore et parvienne à inscrire un but tardif. Mais le temps ne nous a pas permis d'égaliser. Je suis satisfait de la prestation, mais pas du résultat. »

En réponse à une question sur les deux buts consécutifs encaissés par Al-Wasl en seconde période, et sur le fait de savoir si cela était dû à un manque de concentration, il a répondu : « Al-Qadsiah était très bien organisé, il a tenté d'exploiter les occasions qui se sont présentées à lui et il y est parvenu. Nous aurions pu être plus concentrés et ne pas concéder deux buts consécutifs. Mais malheureusement, notre réveil est intervenu tard dans le match, nous nous sommes contentés d'inscrire un seul but, et nous n'avons pas pu revenir au score. »

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De son côté, Brendan Rodgers, l'entraîneur d'Al-Qadsiah, a exprimé sa satisfaction quant au début continental de son équipe, soulignant que la victoire face à Al-Wasl représente une étape importante dans la première apparition asiatique de l'équipe.

Rodgers a déclaré lors de la conférence de presse : « Nous avons pris le bon chemin, et nous avons remporté la victoire pour notre entrée en lice asiatique. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons montré en championnat et en Coupe d'Asie, et avec du repos et une amélioration des conditions, nous nous montrerons sous un meilleur jour. »

Il a évoqué la difficulté des conditions dans lesquelles l'équipe a disputé ses derniers matches, expliquant : « Nous avons joué trois matches dans un laps de temps réduit, sous des températures et un taux d'humidité élevés. Après toutes ces conditions que nous avons traversées et la pression des matches, il était important de sortir avec une victoire aujourd'hui pour notre entrée en lice continentale, puis d'obtenir du repos et de revoir tout ce qui s'est passé. »

Rodgers a parlé de sa décision d'apporter des changements à la composition d'Al-Qadsiah, déclarant : « Nous avons tenté d'effectuer une rotation partielle des joueurs, et de faire appel à environ cinq joueurs locaux. Il était important d'accorder du repos à certains joueurs, et nous avons obtenu l'essentiel, c'est-à-dire la victoire, et c'est une excellente étape dans notre première apparition asiatique. »

L'entraîneur anglais a insisté sur l'importance de la gestion des charges physiques de ses joueurs au cours de la période à venir, déclarant : « Je procéderai à la rotation nécessaire, et nous avons des joueurs qui ont subi de fortes pressions physiques. »

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Rodgers a cité en exemple son joueur Kenniones, expliquant : « Kenniones a participé jusqu'aux phases avancées du Mondial, il nous a rejoints après environ trois semaines, il a participé à tous les matches, et aujourd'hui il est sorti alors qu'il souffrait d'épuisement et qu'une blessure est apparue chez lui. »

En réponse à une question sur les préparatifs d'Al-Qadsiah après avoir disputé 9 matches en un seul mois, et sur ce que l'équipe prévoit pendant la trêve, Rodgers a affirmé que le repos sera une priorité au cours de la prochaine étape. Il a déclaré : « Nous aurons un repos important, et certains partiront pour se reposer pendant la trêve, après quoi nous pourrons augmenter le rythme de la préparation. »

L'entraîneur d'Al-Qadsiah a ajouté : « Après toute cette pression, tout le monde doit bénéficier d'un repos suffisant. Nos joueurs ne sont pas des machines, ils ont besoin de repos et de rotation également, et il était important de gérer de manière appropriée les conditions de pression des matches. »

Rodgers a conclu ses déclarations en affirmant qu'Al-Qadsiah avait atteint l'objectif le plus important en ce début de parcours asiatique, à savoir engranger les trois points, soulignant que la prochaine trêve donnera à l'équipe l'occasion de retrouver son énergie et de mieux se préparer pour les échéances à venir.

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