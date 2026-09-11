Al-Ittihad a poursuivi son excellent début de saison en Roshn Saudi League, en s'imposant de manière importante face à Al-Fayha sur le score de 3-1, ce vendredi soir, dans le cadre de la septième journée de la compétition, renforçant ainsi sa position de leader au classement.

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Al-Ittihad a su faire pencher la balance en sa faveur après une prestation offensive remarquable, ajoutant 3 nouveaux points à son compteur et poursuivant sa série de résultats positifs sous la houlette de son entraîneur allemand Jens Wissing, qui a réussi à maintenir l'équipe dans la course depuis le début de la saison.

La victoire face à Al-Fayha n'a pas seulement été importante sur le plan comptable, elle s'est aussi accompagnée d'un chiffre historique pour Al-Ittihad, qui est parvenu à éviter la défaite lors des 7 premières journées de la Roshn Saudi League.

Il s'agit de la cinquième fois qu'Al-Ittihad parvient à terminer les 7 premières journées sans concéder la moindre défaite depuis le début de l'ère professionnelle du championnat saoudien, à partir de la saison 2008-2009, confirmant ainsi la capacité de l'équipe à réaliser un départ solide dans la compétition.

Ce chiffre reflète l'état de stabilité que connaît Al-Ittihad en ce début de saison, l'équipe ayant réussi à préserver son bilan vierge de toute défaite lors des sept premières journées, malgré la diversité des adversaires et des conditions de match.

Avec cette victoire, Al-Ittihad a porté son total à 17 points, s'installant provisoirement en tête du classement de la Roshn Saudi League, devançant de deux points Al-Hilal et Al-Nassr, en attendant les résultats de ses concurrents lors de la journée en cours.

La victoire face à Al-Fayha donne à Al-Ittihad un solide élan pour poursuivre son parcours cette saison, après avoir prouvé qu'il est l'un des principaux prétendants au sommet, à la faveur d'un début fort et de résultats qui lui ont permis de conserver sa place parmi les grands de la Roshn Saudi League dès les premières semaines.

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