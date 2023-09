Après la belle victoire du PSG contre Lyon, Vitinha rejoint la sélection portugaise. Il aspire à devenir un cadre de la sélection.

Le Portugal affronte les 8 et 11 septembre prochain, la Slovaquie et le Luxembourg dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Leader de son groupe avant ses deux confrontations, la sélection portugaise espère faire un pas décisif vers la phase finale de l’Euro en Allemagne à l’issue de ces matchs. Pour y parvenir, Roberto Martinez peut compter sur un groupe composé de joueurs expérimentés à l’image de Cristiano Ronaldo et d’une jeune garde très ambitieuse comme Rafael Leao, Joao Felix, ou encore le milieu de terrain Vitinha. Ce dernier espère gagner rapidement ses galons au sein du groupe lusitanien à force de travail.

La sélection n’est pas un groupe fermé

En conférence de presse mardi, le joueur du PSG estime que la seleçao n’est pas un groupe fermé et qu’aucune place n’est garantie quel que soit le statut du joueur.« N’importe quelle personne qui dit et croit que la Seleção est un groupe fermé, elle se trompe complètement. La Seleção est une porte ouverte à tous. Ceux qui n’ont pas été convoqués doivent savoir ça. Ils doivent donner le maximum en club pour avoir une chance de porter les couleurs portugaises. Et ceux qui sont présents doivent aussi savoir que s' ils ne se donnent pas à 100%, ils peuvent ne plus être appelés à nouveau. »a lancé l’ancien joueur du FC Porto.

assure vouloir tout donner pour les deux prochains matchs. « On s’attend à deux matchs compliqués, comme toujours. Ce seront deux chocs décisifs afin de garantir notre ticket à l’Euro. Si on remporte ces deux rencontres, on sera pratiquement qualifiés. Nous allons donc être concentrés au maximum puisque ce sont des batailles super importantes. » a ajouté le joueur de 23 ans.