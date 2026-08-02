L'Allemand Karim Adeyemi a effectué ses grands débuts sous le maillot du Barça face à Birmingham, mettant en avant ses percées et ses premières passes en profondeur, mais il a offert lors de ses 45 premières minutes davantage de fulgurances éphémères qu'autre chose.

Selon le journal espagnol « AS », le joueur a montré un manque d'entraînement, et la fatigue a peut-être aussi affecté la qualité de ses prises de décision : dans certaines transitions, il a choisi la mauvaise passe, ou accéléré le jeu quand le duel exigeait de la patience, ou encore éprouvé des difficultés à conclure.

Adeyemi a besoin de davantage de temps, mais Hans Flick lui a déjà fixé ses objectifs, déclarant : « Il possède un potentiel bien plus grand que ce qu'il a montré. Et à l'entraînement, j'ai vu un meilleur Karim. »

Les débuts d'Adeyemi ont davantage constitué une déclaration d'intentions qu'une confirmation de ses capacités, puisqu'il a montré qu'il possédait la vitesse et le tempérament pour réclamer le ballon ainsi que l'envie de faire la différence, même s'il s'est montré imprécis et précipité.

Cela n'a rien pour inquiéter outre mesure Flick à ce stade de la préparation de la saison, car le joueur ne s'entraîne que depuis peu de temps. L'entraîneur allemand ne doute cependant en rien de tout ce que la star allemande apportera à l'équipe en matière de profondeur, d'intensité, de concurrence et de capacité à faire la différence sur les ailes.

Le véritable niveau d'Adeyemi reste encore à révéler, mais Flick, en prévision de cela, a déjà défini pour le joueur les points sur lesquels il devra travailler après sa première apparition.