Arsenal est parvenu à un accord définitif avec Aston Villa pour le transfert du défenseur anglais Ezri Konsa, dans une opération qui renforcera l'arrière-garde de l'équipe avant le début de la nouvelle saison, le joueur devant passer sa visite médicale en préambule à la finalisation officielle de son transfert.

Le journaliste allemand de la chaîne « Sky », Florian Plettenberg, a indiqué que l'accord a été conclu pour un montant fixe de 59 millions d'euros, assorti de bonus, tandis que Konsa doit passer sa visite médicale demain, jeudi.

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Plettenberg a ajouté qu'Arsenal a également tenté de recruter Jarell Quansah, de Bayer Leverkusen, mais que le club allemand n'a pas donné le feu vert au joueur anglais pour partir.

Le club londonien avait fait de Konsa l'une de ses principales cibles défensives cet été, en particulier après la blessure de William Saliba, ainsi qu'en raison de l'absence de Jurriën Timber en début de saison.

Âgé de 28 ans, Konsa possède la capacité d'évoluer aussi bien dans l'axe de la défense qu'au poste d'arrière droit. Il a été régulièrement titularisé avec Aston Villa au cours des dernières saisons et figurait également dans la liste de la sélection anglaise lors de la dernière Coupe du monde.

Rappelons qu'Arsenal a lancé la nouvelle saison par une large victoire sur Manchester City, lors du Community Shield disputé dimanche dernier, sur le score de 3-0.



