Virgil van Dijk a pris la parole auprès de la presse anglaise pour tordre le cou à une rumeur tenace qui agite les supporters de Liverpool. Les récents résultats décevants ont attisé le mécontentement des fans, qui ont accusé les joueurs de passer trop de temps en vacances.

On leur reproche de passer « trop de temps en vacances ». Van Dijk a notamment été qualifié de « joueur de Liverpool à temps partiel ». Avant la défaite contre Manchester United (3-2), Alexis Mac Allister, entre autres, a publié des photos prises à Rome, donnant ainsi l’impression aux supporters que la préparation du match à Old Trafford était tout sauf optimale.

L’intensité imposée par Arne Slot est aussi pointée du doigt cette saison. « Si nous avons profité de quelques jours de congé ? Vous voulez dire un jour de congé ? », a rétorqué Van Dijk aux médias britanniques. Interrogé sur les photos de Mac Allister, il a ajouté : « Je ne suis pas sûr que ce soit des vacances. C’était un city-trip. »

« Mais je pense que si nous avons un jour de congé – et ils sont rares –, nous sommes assez grands pour décider nous-mêmes de ce que nous faisons avec notre famille. Nous ne sommes plus des enfants. Nous sommes tous adultes. Cette semaine, nous jouons dès samedi ; nous nous concentrons donc sur ce match. Hier, nous étions à l’hôtel, aujourd’hui nous avons joué : cela fait déjà deux jours que nous sommes loin de nos familles. Ce n’est pas vraiment des vacances. »

Interrogé sur l’idée selon laquelle Liverpool s’entraînerait trop peu, il affiche son étonnement : « Vraiment ? C’est ce qu’ils disent ? J’aimerais bien avoir quelques jours de congé en plus, car ça marche dans les deux sens. On voit que Pep Guardiola a accordé trois jours de repos consécutifs à City ces dernières semaines, et ça leur réussit plutôt bien. »

« Il s'agit de trouver le bon équilibre. Je comprends que les gens pensent que nous ne nous entraînons pas assez et que cela puisse expliquer l'absence de résultats. Comme tout le monde, je souhaite personnellement que ce problème soit résolu. Je veux que nous renouions avec le succès. Je veux voir de la constance au sein de l'équipe, gagner des matchs et nous battre. Nous voulons aller jusqu'au bout. Pour l'instant, nous sommes tout simplement déçus. »

« La constance est l’aspect le plus ardu dans n’importe quel métier, mais aussi la clé du succès et des résultats. Il nous reste trois matchs avant la Coupe du monde ; nous devons réaliser que cette saison ne doit pas se répéter l’an prochain. C’est inacceptable », conclut le capitaine.