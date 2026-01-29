Virgil Van Dijk, le record improbable

Le défenseur néerlandais a inscrit son nom dans les annales lors de la rencontre européenne de Liverpool face à Qarabag. Malgré son rôle de chef de la défense des Reds, Van Dijk a apporté une contribution décisive dans le dernier tiers du terrain, permettant à l'équipe d'Arne Slot de s'imposer largement 6-0.

Liverpool a compté cinq buteurs différents ce jour-là, dominant largement l'équipe azerbaïdjanaise à Anfield. Van Dijk n'a pas marqué, mais a joué un rôle déterminant dans ce succès continental.

L'international néerlandais a sans doute été satisfait de préserver sa cage inviolée, une performance rare cette saison (2025-2026), la solidité défensive étant sa marque de fabrique.

Liverpool a cependant pu attaquer à volonté face à Qarabag, permettant à chacun de se montrer décisif dans le dernier tiers du terrain. Van Dijk est entré dans l'histoire en devenant le premier défenseur central à réaliser un triplé de passes décisives lors d'un même match de Ligue des Champions.

Le capitaine emblématique des Reds, dont la contribution au succès collectif a parfois été remise en question cette saison, a d'abord remis le ballon de la tête à l'Argentin Alexis Mac Allister, qui a ouvert le score après seulement 15 minutes.

C'est ensuite une longue passe magistrale de Van Dijk qui a permis à Hugo Ekitike de se présenter seul face au but à la 57e minute, avant que l'ailier italien Federico Chiesa ne scelle la victoire dans les dernières secondes du temps réglementaire.

Van Dijk compte désormais cinq passes décisives pour Liverpool en Ligue des Champions cette saison, seul le Hongrois Dominik Szoboszlai (huit) ayant fait mieux dans l'équipe d'Arne Slot.