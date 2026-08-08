Le FC Barcelone poursuit ses tentatives pour recruter Julian Alvarez, la star de l'Atlético de Madrid, bien que l'affaire soit devenue extrêmement complexe, alors que le temps file rapidement.

La dernière carte du club catalan a été une réunion ayant réuni Deco, le directeur sportif du club, avec Fernando Hidalgo, l'agent du joueur argentin, à Madrid.

Le journal AS a rapporté que la réunion avait abouti à un changement de stratégie dans la tentative de transférer l'attaquant argentin vers le fief du Camp Nou, en attendant qu'Alvarez fasse une démarche publique, comme il l'avait fait lors de la Coupe du monde 2026, lorsqu'il avait publiquement réclamé en zone mixte qu'on l'autorise à partir.

Désormais, la priorité sera donnée à la voie diplomatique et au dialogue. Alvarez rejoindra les entraînements de son équipe et ne fera pas de déclarations publiques, en attendant la réunion avec l'entraîneur, puis avec la direction de l'équipe, afin de confirmer et d'insister sur le fait qu'il veut partir, et qu'il n'acceptera que de jouer au Barça.

Au vu des positions adoptées jusqu'à présent par Diego Simeone et Miguel Ángel Gil, qui ont été fermes dans leur refus du départ de leur joueur, il reste à voir si cette voie ouvrira une porte à la possibilité de conclure l'affaire.

Les personnes concernées devront alors évaluer les risques de conserver dans les rangs de l'équipe un joueur qui les a informés qu'il voulait partir, et qui leur rappellera la promesse que, selon son agent, ils lui avaient faite auparavant, à savoir qu'ils l'autoriseraient à partir si une offre intéressante arrivait.

Alvarez estime que l'offre de Barcelone sert les intérêts des deux parties, ce que le club madrilène ne partage pas.

Logiquement, ce dialogue entre le joueur et le club devrait s'accompagner d'une nette amélioration de l'offre financière que présentera Barcelone en échange du joueur argentin.

La première offre de Barcelone n'a pas atteint les 100 millions d'euros, puis le club a relevé son offre jusqu'à parvenir à ce chiffre. Désormais, la valeur de l'offre est estimée à environ 120 millions d'euros.