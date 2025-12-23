Vinicius vaut-il autant que Mbappé ? Le débat est lancé

L'attaquant brésilien n'est pas jugé digne de telles conditions, et les Merengues doivent s'en séparer – notamment face à l'intérêt de la Saudi Pro League – car aucun joueur n'est plus important que les géants de la Liga.

Contrat de Vinicius : Quand son contrat avec le Real Madrid expire-t-il ?

Vinicius, qui a manqué de peu le Ballon d'Or en 2024, est sous contrat au Santiago Bernabéu jusqu'en 2027. Aucune prolongation n'a encore été conclue, ce qui signifie que les offres seront étudiées lors des prochains mercatos.

L'attaquant de 25 ans est fortement pressenti pour un transfert au Moyen-Orient, certains suggérant qu'il pourrait rejoindre les légendes du Real, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, dans cette partie du monde.

Des conditions très avantageuses lui seraient proposées là-bas, et le Real a été mis en garde contre toute tentative de s'aligner sur ces propositions. On les incite à vendre le Sud-Américain tant que son prix reste élevé, car il y a peu d'intérêt à lui verser les sommes que perçoivent l'actuel « Galactique » Kylian Mbappé et le GOAT argentin Messi.

Conditions lucratives : Vinicius vaut-il autant que Messi et Mbappé ?

L'ancien attaquant et dirigeant du Real Madrid, Predrag Mijatovic, s'est exprimé régulièrement contre Vinicius ces derniers temps. Il a déclaré à Carrusel Deportivo, au sujet des futures négociations dans la capitale espagnole : « S'il demande maintenant le même contrat que Mbappé ou Messi, il est clair qu'il ne veut pas prolonger ; c'est évident. Nous ne sommes pas des enfants, tout de même. Et s'il veut aller au bout de son contrat au Real Madrid, très bien.

« Le club doit être au-dessus de tout joueur, quel qu'il soit, et tous les joueurs doivent accepter une chose : le Real Madrid continuera de gagner avec Vinicius, sans Vinicius, car le Real Madrid gagne toujours. »

Mijatovic a ajouté, Vinicius n'étant pas considéré comme un élément essentiel des projets à long terme du Bernabéu : « Le Real Madrid doit toujours passer avant tout joueur, toute personnalité du football, car c'est le plus grand club du monde.

Si Vinicius refuse de prolonger son contrat, le Real Madrid doit tout faire pour le transférer. On ne peut en aucun cas laisser un joueur ou ses représentants nous dicter notre conduite. »