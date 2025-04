Vinicius, un record et une humiliation

Vinicius Junior a égalé le record de Ronaldo Nazario au Real Madrid en marquant lors de la défaite du club contre Valence.

Vinicius Jr est devenu le Brésilien le plus prolifique du Real Madrid, aux côtés de Ronaldo, légende de la Seleçao, en inscrivant son 104e but pour les Merengues lors de la défaite 2-1 contre Valence en Liga, samedi. Ronaldo avait réalisé cet exploit en 2007 et avait disputé 177 matches pour atteindre ce total. Vinicius Jr, quant à lui, avait disputé 303 matches pour y parvenir.

Après le match, le joueur de 24 ans a partagé sa réaction sur Instagram après avoir égalé le record de son idole : « Un jour spécial. C’est un honneur de marquer les mêmes buts que mon idole, et ensemble, nous sommes le Brésilien qui a marqué le plus de buts dans l’histoire de ce club. Je suis arrivé ici enfant, et il m’a appris à marquer. Merci pour vos conseils et votre soutien, @ronaldo PHENOMENON R9 ! »

Le Brésilien a connu une sortie mitigée face à Valence, manquant un penalty en début de match. Il a converti le penalty à la 12e minute après une faute de Cesar Tarrega sur Kylian Mbappé dans la surface de réparation de Valence. Malheureusement, l'ailier n'a pas réussi à ouvrir le score, Giorgi Mamardashvili, qui rejoignait Liverpool, ayant facilement repoussé sa faible tentative. Il s'est toutefois rattrapé en égalisant à la 50e minute, mais les réjouissances des Merengues ont été de courte durée, Huge Duro ayant inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel.

La défaite de samedi pourrait compromettre les espoirs de titre du Real Madrid, qui compte désormais trois points de retard sur son rival et leader du championnat, Barcelone, qui compte également un match de retard.

Les hommes de Carlo Ancelotti retrouveront la compétition le 8 avril pour affronter Arsenal en quart de finale aller de la Ligue des champions à l'Emirates Stadium.