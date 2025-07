Vinicius trop cher ! Le prix exorbitant

Al-Ahli prépare une offre de transfert colossale pour Vinicius Jr alors que les inquiétudes persistent concernant la prolongation de son contrat au Real Madrid.

Les dirigeants de la Saudi Pro League s'intéressent depuis longtemps à l'attaquant brésilien et suivent de près les tensions croissantes entre le Real Madrid et Vinicius. Selon talkSPORT, les responsables saoudiens ont préparé une offre record de 300 millions d'euros (261 millions de livres sterling/351 millions de dollars) pour l'attaquant madrilène en cas de rupture entre Vinicius et le club. De plus, le club saoudien est prêt à offrir 1 milliard d'euros (870 millions de livres sterling/1,2 milliard de dollars) pour un contrat de cinq ans au double vainqueur de la Ligue des champions.

Les dirigeants saoudiens ont été déçus lorsque Kylian Mbappé a décliné leur offre colossale de 300 millions d'euros (261 millions de livres sterling/351 millions de dollars) en 2023. Il existe un sentiment interne selon lequel un autre joueur de premier plan doit être recruté pour la Ligue saoudienne, et avec la victoire d'Al-Ahli en Ligue des champions asiatique la saison dernière, le club basé à Djeddah prévoit de réaliser le transfert important qu'il mérite. Cependant, Vinicius a publiquement déclaré qu'il souhaitait rester à Madrid, mais sa demande d'être le joueur le mieux payé du club soulève des incertitudes quant à son avenir. Les Saoudiens savent qu'un accord sera difficile à conclure, mais ils sont optimistes et pensent que si ce n'est pas maintenant, un accord pourra être conclu plus tard, peut-être d'ici la saison 2027-2028, lorsque le Brésilien sera encore dans la fleur de l'âge.

Le club n'est pas disposé à satisfaire les exigences du Brésilien.

Les négociations entre Madrid et Vinicius Jr. pour prolonger son contrat jusqu'en 2030 sont au point mort. À deux ans de la fin de son contrat actuel, l'attaquant brésilien réclame la somme colossale de 30 millions d'euros (26 millions de livres sterling/35 millions de dollars), incluant une prime de renouvellement, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé du club. Les Blancos sont toutefois réticents à satisfaire cette demande, notamment en raison de sa récente baisse de forme, notamment lors de la Coupe du monde des clubs où il a connu des difficultés.

L'article continue ci-dessous

L'équipe de Xabi Alonso fait actuellement pression sur la Liga pour reporter son match d'ouverture contre Osasuna. Le président de la Liga, Javier Tebas, avait refusé la demande du club, mais il subit désormais de nouvelles pressions pour reprogrammer le match d'ouverture de la saison après que l'AFE (Association espagnole des footballeurs) ait fait appel auprès du juge unique de la concurrence.