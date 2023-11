Vinicius se dresse encore contre le racisme

Vinicius a réagi avec défi aux abus raciaux dont il a été victime au cours des dernières années, mais surtout au cours des 12 derniers mois.

Depuis qu'il a dénoncé publiquement les incidents, la Liga a demandé plus de pouvoirs pour punir le racisme, les clubs agissent plus rapidement et coopèrent mieux, et la Liga rend la justice plus rapidement.

Le 20 novembre, à l'occasion de la Journée de la conscience noire, Vinicius a envoyé un message au public, lui demandant de l'aider à résoudre ce problème.

Sa demande est importante. Au niveau institutionnel, il est clair qu'il ne suffit pas de fermer les yeux sur le racisme et de publier des déclarations génériques sans punir ses propres fans. Aujourd'hui, les institutions, à tout le moins, adoptent une position beaucoup plus ferme.