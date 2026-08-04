L'avenir de la star brésilienne Vinicius Junior est devenu le facteur déterminant dans l'orientation de la politique du Real Madrid sur le marché des transferts, notamment en ce qui concerne le dossier de l'Ivoirien Yan Diomandé.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », la décision de Vinicius concernant la prolongation de son contrat, qui expire en 2027, déterminera directement si le Real Madrid ira de l'avant dans le recrutement de la star ivoirienne de Leipzig, Yan Diomandé, dont le transfert semblait acté il y a quelques jours, mais qui a été freiné en raison de la hausse du prix initial exigé par le club allemand.

Le Real Madrid fait face à deux scénarios possibles concernant Vinicius : le premier est l'échec des négociations avec le joueur brésilien et son refus de l'offre de prolongation présentée par le club, ce qui pousserait la direction madrilène à le mettre immédiatement sur le marché des transferts estival afin de réaliser un gain financier important grâce à sa vente, pour éviter de le perdre gratuitement dans un an.

Le spectre parisien hante la Maison-Blanche

La possibilité d'un transfert de Vinicius au Paris Saint-Germain représente un véritable cauchemar pour la direction du Real Madrid, les responsables du club espagnol craignant que le club parisien ne se venge du transfert de Kylian Mbappé en récupérant la star brésilienne gratuitement en 2027, en lui offrant un contrat lucratif et une énorme prime à la signature.

Quant au second scénario, il repose sur la conclusion d'un accord définitif entre les deux parties pour prolonger le contrat de Vinicius, ce qui pourrait pousser le Real Madrid à renoncer au recrutement de Diomandé, en particulier au vu des exigences financières élevées de Leipzig, qui pourraient peser lourdement sur les finances du club.

Ce scénario signifie que le Real Madrid serait contraint de dépenser près de 200 millions d'euros dans un laps de temps très court, répartis entre le transfert de Diomandé en provenance de Leipzig et celui de Rodri Hernández en provenance de Manchester City, dont la valeur est estimée entre 60 et 70 millions d'euros, et qui ne semble plus qu'une question de temps avant d'être finalisé.

Camavinga et Brahim Díaz sur la liste des départs

En revanche, le Real Madrid se retrouve obligé de vendre plusieurs joueurs pour financer ses transferts estivaux et atteindre l'équilibre financier requis, le Français Eduardo Camavinga figurant en tête de la liste des candidats au départ après le départ de Gonzalo et le départ imminent de Mastantuono.

Camavinga est considéré comme l'option idéale pour faciliter le processus des transferts et générer un gain financier important pour le club, compte tenu de sa valeur marchande élevée et de l'intérêt de plusieurs grands clubs européens pour le recruter.

Par ailleurs, Brahim Díaz, l'international espagnol qui représente la sélection marocaine, pourrait également figurer sur la liste des partants, notamment avec l'arrivée du Portugais Bernardo Silva en provenance de Manchester City et la présence du Turc Arda Güler, qui bénéficie de la confiance du staff technique.