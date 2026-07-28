La star brésilienne Vinicius Junior a définitivement tranché quant à son avenir avec le Real Madrid, lui dont le contrat avec le club merengue expire à l'été 2027, alors que de nombreux clubs, Arsenal en tête, cherchent à profiter de la situation pour s'attacher ses services cet été.

L'attaquant brésilien a décidé de rester dans les murs du Real Madrid lors du mercato estival en cours, selon les informations rapportées par les sources de la chaîne « Sky Sports ». Ces sources ont affirmé que la direction du club merengue n'a aucune intention de se séparer des services du joueur, et un climat de confiance règne dans les couloirs du club quant à la conclusion d'un accord de prolongation de son contrat pour les années à venir.

Cette décision vient dissiper les doutes malgré le vif intérêt d'Arsenal, qui suivait de près la situation de l'ailier brésilien, d'autant plus qu'il ne reste plus qu'une seule année avant la fin de son contrat actuel avec le club madrilène.

Une séance de négociations décisive doit se tenir cette semaine entre la direction du Real Madrid et les représentants de Vinicius Junior afin de poursuivre les discussions liées à son avenir, dans le but de réaliser des avancées concrètes et de signer un contrat de longue durée qui garantirait son maintien au stade Santiago-Bernabeu.

Ce développement représente un renfort de taille pour le nouvel entraîneur José Mourinho, qui apprécierait grandement les qualités de Vinicius Junior et souhaiterait s'appuyer sur lui comme l'un des éléments essentiels et des piliers de son projet sportif avec l'équipe.

Vinicius a rejoint le Real Madrid à l'été 2018 en provenance du club brésilien de Flamengo pour près de 46 millions d'euros, et il a réussi à remporter de nombreux titres avec le club merengue, dont notamment trois championnats d'Espagne et deux Ligues des champions.