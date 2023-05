Vinicius prochain Ballon d'Or ? Tebas choque la planète !

Le président de LaLiga, Javier Tebas, a souvent été une figure controversée du football espagnol, et cette semaine n'a pas dérogé à la règle

Tebas s'est encore fait remarquer, suite aux commentaires qu'il a faits à Vinicius Junior après que l'attaquant du Real Madrid a été victime d'insultes raciales contre Valence dimanche.

Tebas s'est depuis excusé auprès du Brésilien en déclarant que ses remarques avaient été "mal interprétées". Vinicius a déclaré que Tebas était "aussi mauvais que les racistes" après ses premières déclarations, ce qui a provoqué la réponse de Tebas.

Tebas s'est à nouveau exprimé sur Vinicius, mais cette fois-ci en tant que joueur, déclarant qu'il pensait que le joueur de 22 ans pouvait devenir le meilleur joueur du monde au Real Madrid, selon Relevo.

"Lorsqu'il a rejoint l'équipe première (au Real Madrid), je me souviens que Messi venait de partir (de Barcelone) et on m'a demandé qui pourrait le remplacer comme meilleur joueur (de la Liga). J'ai répondu Vinicius, parce que c'est un joueur différent, avec un style de jeu qui n'est pas si typique.

"Après cela, j'ai toujours mis Vinicius en avant (comme un grand joueur). On m'a même accusé d'être madridiste pour cela. J'ai dit que j'étais convaincu que Vinicius allait gagner le Ballon d'Or à l'avenir. Je pense qu'il est un atout très important, d'abord pour son club, mais aussi pour le football espagnol, comme il l'a déjà montré.

Des questions ont été soulevées quant à l'avenir de Vinicius au Real Madrid après la série d'incidents racistes dont il a été victime cette saison, et il est clair que Tebas souhaite qu'il reste dans le football espagnol.