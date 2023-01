Vinicius pendu, la réponse peu élégante des ultras du Real Madrid

Les ultras de l'Atletico Madrid ont suscité le dégoût et l'ire du football jeudi lorsqu'une vidéo est apparue montrant une effigie de Vinicius Junior

Le groupe ultra du Real Madrid a répondu à l'approche du derby madrilène au Santiago Bernabeu par un coup d'éclat tout aussi déprimant.

Les ultras du Real vengent Vinicius

Le groupe Frente Atletico, longtemps condamné et lié à l'extrême droite et au nazisme, serait à l'origine d'une grande banderole accrochée à un viaduc, sur laquelle on pouvait lire "Madrid déteste le Real". En dessous était accroché un mannequin portant le maillot de Vinicius Junior.

Aujourd'hui, une photo a été prise d'un homme tenant une affiche tout aussi horrible. Il s'agirait d'une affiche réalisée et utilisée par le groupe Ultra Sur, à l'extérieur du Bernabeu, associant Anne Frank au Frente Atletico, afin de les insulter.

Le groupe Ultra Sur a également des liens avec l'extrême droite et le nazisme. Au minimum, ils ont été bannis du Bernabeu par le club, ce qui n'est pas encore le cas au Metropolitano avec Frente.

Il est clair que ces deux groupes ont beaucoup plus en commun que le reste des supporters de leurs équipes respectives ou que les clubs eux-mêmes. En particulier, qu'ils devraient être tenus aussi loin que possible du football.