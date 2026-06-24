Vinícius mène la formation brésilienne face à l'Écosse… Qu'en est-il de Neymar ?

Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, a dévoilé un onze de départ très attendu pour la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 face à l’Écosse.

Avec quatre points au compteur, la Seleção occupe actuellement la première place du groupe, tandis que l’Écosse, troisième avec un seul point, cherche encore sa première victoire.

Son schéma, pensé pour marier solidité défensive et créativité offensive, place Alisson dans les cages de la « Seleção », derrière un quatuor défensif de haut vol où Gabriel Magalhães et Marquinhos forment l’axe central.

Sur les côtés, l’ancien mentor du Real Madrid aligne Danilo droitier et Douglas Santos à gauche pour assurer la profondeur et libérer les ailiers.

Au milieu, un trio mêlant puissance et technique assure l’équilibre : « le Rocher » Casemiro en sentinelle, aux côtés de Bruno Guimarães, le moteur du secteur, et le talentueux meneur de jeu Lucas Paquetá, afin de contrôler le milieu et d’alimenter les attaques.

L’attaque, enfin, promet de faire des étincelles : un trio offensif rapide et fulgurant emmené par Vinícius Júnior, l’ailier du Real Madrid, épaulé par Matheus Cunha, un avant-centre mobile, et par le jeune Ryan, qui complète ce « triangle de la terreur » brésilien.

Si le nom de Neymar da Silva figure bien pour la première fois dans la liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026, Ancelotti a choisi de l’installer sur le banc au coup d’envoi.

Selon le site officiel de la Fédération internationale de football (FIFA), la composition complète de l’équipe du Brésil était la suivante :

Gardien : Alisson.

Défense : Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo, Douglas Santos.

Milieu : Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá.

Attaque : Vinícius Júnior, Matheus Cunha et Ryan.