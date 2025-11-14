Vinicius livre son verdict sur Ancelotti

La star du Real Madrid affirme que l'Italien a transformé la mentalité, la tactique et la culture quotidienne du Brésil depuis sa prise de fonction, en apportant calme, confiance et clarté à une équipe qui aspire à mettre fin à 24 ans de disette en Coupe du Monde.

Le lien entre Ancelotti et le Brésil est devenu l'un des récits marquants de la nouvelle ère de la sélection nationale. Lorsqu'il a quitté Madrid l'été dernier, un an après avoir remporté une nouvelle Ligue des Champions, peu s'attendaient à ce que son prochain poste soit à la tête de la Seleção. Mais pour l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du football, l'attrait de diriger le Brésil était irrésistible.

Après six matchs – trois victoires et deux nuls – sous la direction de l'entraîneur, la sélection nationale s'est qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde et ambitionne de mettre fin à une longue attente pour le titre mondial. Vinicius a apporté son soutien le plus clair à l'Italien.

Comment Ancelotti a transformé le Brésil

S'adressant aux médias officiels de la CBF, avant les matchs amicaux internationaux du Brésil contre le Sénégal et la Tunisie, il a déclaré que l'équipe était enfin en train de devenir celle qu'elle devait être : « Avec Ancelotti, nous évoluons et construisons une identité de jeu claire. Trouver cet équilibre avant la Coupe du Monde sera crucial. Nous devons tous adopter l'état d'esprit de la Coupe du Monde et comprendre que notre chance est arrivée.»

Vinicius a expliqué en détail cette transformation, soulignant la confiance renouvelée que le sélectionneur a insufflée à l'équipe.

« Partout où il est passé, il a fait la même chose : insuffler la confiance et tirer le meilleur de chaque joueur à son poste idéal. Il dit toujours que son rêve est de rendre les Brésiliens heureux, de faire renaître le football joyeux qui nous caractérise et de gagner la Coupe du Monde.

« Il nous apporte sérénité et confiance. Il nous rappelle que nous avons déjà la passion et l'intensité nécessaires pour porter ce maillot – et c'est le plus difficile. Il nous suffit de gagner pour que son travail soit reconnu à sa juste valeur. »