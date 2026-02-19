Vinicius, le Real Madrid s'énerve

Les Merengues ont déclaré collaborer activement à l'enquête de l'UEFA sur les propos attribués à Prestianni.

Mardi soir, le protocole antiracisme a été déclenché par l'arbitre après que Vinicius lui a indiqué avoir été traité de singe par Prestianni. L'UEFA a annoncé le lendemain l'ouverture d'une enquête. Si Prestianni est reconnu coupable, il sera suspendu pour un minimum de 10 matchs. Jusqu'à présent, lui et Benfica ont clamé son innocence.

Le soir même, le Real Madrid a publié un communiqué expliquant que le protocole antiracisme avait été déclenché. Jeudi, le Real Madrid a publié un communiqué expliquant avoir contribué à rassembler les preuves et les avoir soumises à l'UEFA. Le club a également exprimé sa gratitude pour le soutien reçu dans le monde entier.

Le Real Madrid C.F. annonce avoir transmis aujourd'hui à l'UEFA toutes les preuves disponibles concernant les incidents survenus mardi 17 février lors du match de Ligue des Champions disputé à Lisbonne contre le SL Benfica.

Notre club a pleinement collaboré à l'enquête ouverte par l'UEFA suite aux actes de racisme inacceptables perpétrés durant cette rencontre.

Le Real Madrid remercie la communauté internationale du football pour le soutien et l'affection unanimes dont a bénéficié Vinicius Jr.

Le Real Madrid continuera d'œuvrer, en collaboration avec toutes les institutions, pour éradiquer le racisme, la violence et la haine dans le sport et la société.

Après le match, l'entraîneur Álvaro Arbeloa a déclaré que le club soutenait Vinicius et qu'il aurait quitté le terrain s'il l'avait souhaité. Ce message a été relayé par Trent Alexander-Arnold et Aurélien Tchouaméni, mais Kylian Mbappé est allé plus loin, affirmant avoir entendu les insultes racistes et demandant la suspension de Prestianni de la compétition.