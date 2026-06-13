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Hussein Hamdy

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Vinícius : « Le Brésil est venu pour remporter la Coupe du monde. »

Vinicius Junior
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Un ambition de taille

Vinícius Júnior, étoile du Brésil et du Real Madrid, a adressé un message d’optimisme aux supporters de la Seleção à la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026.

La Seleção se prépare à affronter le Maroc dimanche matin, pour la première journée de la phase de groupes.

« Nous sommes ici pour remporter la Coupe du monde. Rien d’autre ne compte. C’est notre seule mission », a-t-il déclaré, selon les propos rapportés par Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, sur son compte X.

Il ajoute : « Nous avons huit matchs devant nous ; je peux faire basculer la compétition en faveur de notre pays et pour mes coéquipiers. »

Il a conclu : « Je ne parle pas de buts ou de passes décisives, mais de bien jouer et de donner confiance à l’équipe… Peu importe le nombre de buts que je marque. Ce qui compte, c’est jusqu’où nous irons. »

Le Brésil figure dans le groupe C, en compagnie du Maroc, d’Haïti et de l’Écosse.

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