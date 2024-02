Vinicius, la très bonne nouvelle

L'attaquant brésilien a l'intention de débuter le match contre Gérone, samedi soir.

L'un des matches les plus importants de la saison de la Liga aura lieu samedi soir, avec la réception par le Real Madrid de Gérone au Santiago Bernabéu. Les deux équipes ne sont séparées que par deux points à la première et à la deuxième place, les Blancs détenant actuellement ce mince avantage.

Le Real Madrid tentera de porter cette avance à cinq points, et ses chances d'y parvenir ont été renforcées. Vinicius Junior s'est blessé à la colonne vertébrale lors de l'échauffement précédant le derby madrilène du week-end dernier et, bien qu'il n'ait pas réussi à se rétablir ces derniers jours, il a maintenant repris l'entraînement avec ses coéquipiers, comme l'indique Diario AS.

L'attaquant brésilien a l'intention de débuter le match contre Gérone, et l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'attend à ce qu'il soit sélectionné s'il est apte à jouer. Il sera alors intéressant de voir qui débutera à ses côtés, Brahim Diaz ayant été excellent contre l'Atlético Madrid, alors que Rodrygo n'est pas très en forme ces dernières semaines.