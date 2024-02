Vinicius, la nouvelle polémique

Malheureusement, de nombreux cas d'insultes racistes ont été signalés à l'encontre de Vinicius Junior au cours des 12 à 18 derniers mois.

Cette tendance s'est poursuivie au cours des dernières semaines. Le dernier incident en date a eu lieu dimanche lors du match nul 1-1 entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano à Vallecas.

Comme le rapporte Relevo, l'émission The Day After de Movistar Plus a filmé le moment où un supporter du Rayo a semblé faire un geste mimant un singe en direction de Vinicius pendant le match, dans ce qui est un nouvel épisode choquant pour le football espagnol.

Une nouvelle polémique

Le reportage poursuit en indiquant que la Liga envisage de dénoncer le supporter en question, ce qui pourrait avoir des répercussions pénales. Pour l'instant, ni le Rayo ni le Real Madrid n'ont abordé la question, mais on s'attend à ce que le premier prenne des mesures dans les jours à venir.

L'article continue ci-dessous

Les incidents racistes continuent de gangrener régulièrement le football espagnol. La Liga doit prendre des mesures, tout comme ses clubs, afin que ce problème soit éradiqué une fois pour toutes.