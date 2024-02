Vinicius, l'énorme risque

Le Real Madrid a concédé une égalisation tardive dimanche soir, à la grande frustration du stade Santiago Bernabéu, mais il aura l'occasion de prendre fermement le contrôle de la course au titre s'il bat Gérone samedi. Carlo Ancelotti pourrait bien être confronté à des problèmes de condition physique pour ce match.

Selon la journaliste Arancha Rodriguez, la bonne nouvelle est qu'Eduardo Camavinga sera prêt pour ce match. Le Français a reçu un coup qui l'a fait boiter au coup de sifflet final, mais sa présence n'est pas remise en question.

Incertain pour le grand match

En revanche, les cas de Vinicius Junior et d'Antonio Rudiger sont moins clairs. Rudiger, qui n'a pas été retenu en raison d'une contusion à la cuisse dimanche, est optimiste quant à sa participation. Le Brésilien est également incertain, son problème à la colonne vertébrale et à la nuque étant qualifié de "sérieux". Sa participation n'est cependant pas exclue.

Vinicius devait débuter le match contre l'Atlético dimanche, mais il a abandonné l'échauffement après avoir ressenti une douleur au cou. Le fait qu'il se soit brièvement échauffé pendant le match et qu'il soit resté sur le banc au lieu de quitter le groupe est un signe positif. Gérone est en train d'étudier ses propres problèmes de disponibilité pour le week-end, et il est probable que deux joueurs et son manager soient suspendus.