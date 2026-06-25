Vinícius Júnior, la star du Real Madrid, a évoqué le pari qu’il avait conclu avec Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, après sa brillante prestation lors du match contre l’Écosse, tôt ce jeudi matin, lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

L’attaquant a inscrit un doublé, offrant à la Seleção un succès 3-0 qui lui assure la première place du groupe avec 7 points, devant le Maroc à la différence de buts.

Avec déjà quatre réalisations – une face au Maroc, une autre contre Haïti, puis un doublé face aux Écossais –, la star du Real Madrid brille sous le maillot auriverde.

Élu homme du match, l’attaquant s’est confié aux médias : « Après notre match nul contre le Maroc, nous avons évoqué la progression des joueurs, la compréhension des exigences de la compétition et le choix des meilleurs moments pour attaquer, défendre et gérer le rythme de la rencontre. »

Il a ajouté, selon le journal « AS » : « Je pense que nous avons livré notre meilleur match aujourd’hui. L’équipe, sous la houlette d’Ancelotti, doit continuer à progresser et à s’améliorer, car nous sommes désormais en phase à élimination directe, qui est la phase la plus importante du tournoi. »

Interrogé sur l’annulation de son but face à l’Écosse par la vidéo, Vinícius a expliqué : « C’est dommage que mon but ait été annulé, car cela aurait été mon troisième de la rencontre. Je n’ai encore jamais marqué trois buts avec la sélection nationale, mais l’essentiel est la victoire et la progression de l’équipe, car la phase à élimination directe commence, une étape décisive où les joueurs devront livrer de grandes performances et continuer à progresser pour mener le Brésil au sommet. »

Interrogé sur la promesse qu’il a faite avec Carlo Ancelotti, son ancien mentor au Real Madrid, il a lancé avec malice : « Ancelotti me doit un cadeau. Je lui avais promis de marquer de la tête ; il m’a répondu que c’était impossible et qu’il m’offrirait quelque chose si j’y parvenais. J’attends toujours. »

Son deuxième but contre l’Écosse, inscrit de la tête, a suivi un centre exceptionnel de son coéquipier Bruno Guimarães.



