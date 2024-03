Vinicius exige de la prison !

Vinicius estime que les racistes du football espagnol doivent aller "directement en prison" après que la Liga a été marquée par de nouveaux abus

Le gardien de but du Rayo Majadahonda, Cheikh Kane Sarr, a été expulsé lors du match de son équipe contre Sestao samedi, après s'être disputé avec un supporter derrière son but au sujet d'insultes racistes présumées.

Le match de Primera Federacion (troisième niveau du football espagnol) a ensuite été suspendu, ses coéquipiers quittant le terrain en signe de solidarité avec le joueur de 23 ans. Plus tôt dans la journée, la Liga avait condamné les "insultes racistes et xénophobes" visant le manager du FC Séville, Quique Sanchez Flores, qui avait déclaré avoir été traité de gitan par certains supporters de Getafe. Dans le rapport de l'arbitre Javier Iglesias Villanueva, des supporters avaient crié "Acuna singe" et "Acuna, tu viens des singes". Cela a conduit Vinicius Junior à exprimer son soutien au trio dans une déclaration forte. Il a écrit sur X, anciennement Twitter:

"Ce week-end, je ne jouerai même pas. Mais nous avons eu trois cas ignobles de racisme en Espagne rien que ce samedi. Tout mon soutien à Acuña @AcunaMarcos17 et à l'entraîneur Quique Flores, du @SevillaFC. A Sarr et @RMajadahonda, que votre courage en inspire d'autres. Les racistes doivent être dénoncés et les matchs ne peuvent pas continuer avec eux dans les tribunes. Nous n'aurons de victoire que lorsque les racistes quitteront les stades pour aller directement en prison, une place qu'ils méritent."

Vinicius Junior est la cible d'insultes racistes depuis des années dans le football espagnol, et le joueur de 23 ans a fondu en larmes lorsqu'il a évoqué le sujet cette semaine. Après l'incident de samedi, l'équipe de Sarr, le Rayo Majadahonda, a écrit sur X : "Notre équipe ne reprendra pas le match après que notre joueur a reçu des insultes racistes inacceptables". Et son coéquipier et capitaine du club, Jorge Casada, a écrit sur Instagram : "C'est une honte absolue ce qui s'est passé aujourd'hui... (samedi) une partie du stade crachant des insultes racistes à notre coéquipier Cheikh Sarr, pour la couleur de sa peau.

C'est honteux, c'est fou que nous soyons en 2024 et qu'il y ait des gens sans cervelle dans les stades qui se déchaînent - Nous sommes tous Cheikh, non au racisme". Vinicius Junior fait partie d'un nombre croissant de joueurs et de personnalités du football espagnol qui réclament des sanctions plus sévères pour les personnes reconnues coupables d'avoir proféré des insultes racistes. Toutefois, il semble que le football espagnol ait encore un long chemin à parcourir dans ce domaine.