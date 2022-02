Vinicius évoque son futur contrat au Real Madrid

Vinicius Junior a envoyé un message encourageant concernant sa situation contractuelle au Real Madrid.

L'ailier est en excellente forme cette saison, avec 10 buts et 7 passes décisives en 17 apparitions toutes compétitions confondues.

Vinicius a été l'un des joueurs les plus remarquables non seulement au Real Madrid mais aussi dans toute la Liga, et beaucoup dans la capitale souhaitent le voir récompensé.

Le joueur de 21 ans est sous contrat jusqu'en 2024, mais il a le même contrat depuis qu'il a 16 ans, ce qui signifie qu'il est maintenant le plus bas salaire au Santiago Bernabeu.

Pourtant, Vinicius n'a toujours pas obtenu de contrat, et certains craignent qu'il ne soit mécontent en conséquence.

Mais Vinicius n'est pas du tout de cet avis et il est déterminé à jouer le jeu à long terme au Real Madrid.

"Tous les joueurs veulent jouer ici pendant longtemps", a-t-il déclaré à Diario AS. "J'ai la chance d'être ici depuis trois ans et je veux être ici pour beaucoup plus.

"Je veux avoir une grande carrière comme Cristiano Ronaldo l'a fait, Sergio (Ramos), comme Marcelo le fait... Je veux être ici pendant longtemps comme eux."

Interrogé pour savoir si cela le dérange d'être le joueur le moins bien payé, Vinicius a répondu : "Non. J'ai un contrat que j'ai signé quand j'avais 16 ans.

"Je dois continuer à travailler pour jouer ici pendant longtemps. Beaucoup de joueurs paieraient pour être ici. J'ai la tête détendue. C'est le meilleur club du monde et je veux rester ici longtemps."

Vinicius devrait être le prochain joueur à obtenir un nouveau bail au Real Madrid, surtout au vu de sa forme cette saison. Et en vérité, le délai pourrait mieux fonctionner pour Vinicius, qui ne fait qu'ajouter des euros à son futur arrangement avec le club à chaque but et passe décisive vu sa forme cette saison.