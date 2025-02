Vinicius et Modric, la grosse altercation

Real Madrid vs Atlético Madrid

Le Real Madrid a réussi à s'imposer 3-2 en quart de finale de la Copa del Rey contre Leganes mercredi soir, grâce à Gonzalo Garcia Torres.

C'était le résumé de la soirée, mais les Blancos ont encore une fois fait une prestation décevante et la tension était palpable sur le terrain.

Cela s'est surtout manifesté entre le capitaine vétéran Luka Modric et Vinicius Junior, qui avait débuté sur le banc et était entré en jeu en seconde période. Alors que les Blancos se préparaient à défendre un corner, Modric a été vu en train de protester contre son attaquant vedette.

L'article continue ci-dessous

La Cadena SER a rapporté que Modric avait exprimé sa frustration à Vinicius à plusieurs reprises à Butarque. Le joueur de 39 ans demandait à Vinicius de revenir pour défendre le coup franc, et n'a reçu aucune réponse de Vinicius. Modric a alors dû hausser le ton à nouveau contre Vinicius, et Fede Valverde s'est également impliqué pour exiger que Vinicius abandonne sa position, ce qu'il a finalement fait.

Sans surprise, Carlo Ancelotti a été interrogé sur l’incident après le match, et il n’a pas été au courant des détails, mais a choisi de soutenir son capitaine.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais si Modric le dit, nous devons le respecter. Je suis toujours d’accord avec lui. »

Vinicius a connu un début d’année difficile et, depuis sa blessure en novembre, il n’a réussi à marquer qu’une seule fois en compétition espagnole lors de ses huit dernières apparitions, bien qu’il ait également délivré une passe décisive.

En attendant, c’est un problème récurrent pour Ancelotti. À plusieurs reprises, les médias locaux ont rapporté qu’il n’était pas satisfait de l’engagement défensif de ses stars offensives, et il l’a également remis en question publiquement à plusieurs reprises. Certains rapports suggèrent même qu’il pourrait laisser tomber l’un des quatre attaquants vedettes Vinicius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Rodrygo Goes pour leur prochain grand match en conséquence.