Vinicius et les joueurs ls plus chers de la Coupe du monde 2022

Le CIES a publié une liste des joueurs et des équipes ayant le plus de valeur au Qatar, avec un Anglais en tête.

Il ne reste plus que trois jours avant le début de la Coupe du monde et les cartes d'embarquement sont imprimées et prêtes à partir (sauf en cas de blessures de dernière minute). Avant le coup d'envoi du tournoi, le CIES a dévoilé les noms des joueurs les plus précieux qui marqueront le tournoi de leur empreinte. Grâce à son joueur le plus cher de toute la Coupe du monde, Bellingham, dont le prix s'élève à 202 millions d'euros, l'Angleterre est l'équipe qui a le plus de valeur, ses joueurs atteignant un total combiné de 1,4 milliard d'euros.

Le podium des équipes nationales est complété par le Brésil et la France. L'Espagne se glisse dans cette liste en tant que quatrième équipe la plus précieuse du tournoi avec une valeur de 1,2 milliard d'euros, devant d'autres équipes comme le Portugal, l'Allemagne, l'Uruguay et la Belgique. L'Argentine est en huitième position, bien qu'elle soit l'un des grands favoris pour remporter le trophée à la fin. L'équipe la moins valorisée du tournoi est le Costa Rica, qui n'atteint que 23 millions d'euros de valeur parmi ses 26 joueurs, avec une moyenne de moins d'un million d'euros pour chacun d'entre eux.

Dans la liste des joueurs les plus chers de la Coupe du monde, Bellingham est en tête. L'ailier du Real Madrid, Vinicius Junior, parvient à se hisser en deuxième position, à seulement un million derrière Bellingham. Mbappé complète le podium avec une valeur de 185 millions d'euros. Pedri est en tête de la liste des Espagnols avec la somme astronomique de 158 millions d'euros, soit la quatrième place de toute la liste. Valverde et Courtois sont en tête de la liste de l'Uruguay et de la Belgique, tandis que De Jong, le milieu de terrain du FC Barcelone, est le joueur le plus apprécié des Pays-Bas.

Le temps ne ralentit pour personne et l'Argentine et le Portugal en sont la preuve. Messi et Cristiano Ronaldo ne mènent plus leurs équipes. Le joueur le plus précieux de l'albiceleste est Lautaro Martínez, le footballeur le plus cher du Portugal est Ruben Dias, de Manchester City.

La liste complète :

Jude Bellingham (ENG) €202M

Vini Jr (BRA) €201M

Kylian Mbappé (FRA) €185M

Pedri González (SPA) €158M

Jamal Musiala (GER) 151 M

Fede Valverde (URU) 123 millions d'euros

Rúben Dias (POR) €118M

Frenkie De Jong (NED) €110M

Josko Gvardiol (CRO) €110M

Lautaro Martínez (ARG) €99M

Dusan Vlahovic (SER) 97 M

Achraf Hakimi (MOR) €80M

Sadio Mané (SEN) €72M

Pierre-Emile Höjbjerg (DEN) €69M

Thibaut Courtois (BEL) 66 M

Robert Lewandowski (POL) 59 millions d'euros

Christian Pulisic (USA) €52M

Gregor Kobel (SWI) 51 millions d'euros

Ritsu Doan (JAP) €29M

Thomas Partey (GHA) €25M