Vinicius en grève ? Enorme crise au Real Madrid

Il existerait une une "crise" entre le joueur vedette Vinicius Jr et le Real Madrid.

Le journal catalan Sport a rapporté hier soir que le site Internet espagnol salace Relevo a signalé ce qu'il appelle une "crise" entre le joueur vedette Vinicius Jr et le Real Madrid.





Deux jours avant le déplacement de Madrid à Mestalla le week-end dernier, le canal de médias sociaux du club a publié une photo de Vinicius embrassant le badge, avec un "autocollant" attaché représentant l'évolution du singe à l'homme - apparemment le logo d'un DJ israélien "Vini Vici".





On peut supposer que le gamin des médias sociaux a cherché "Vini" et a ajouté la première chose qu'il a vue. Grosse erreur. Vinicius a apparemment menacé de ne pas se rendre à Valence jusqu'à ce que l'affaire soit réglée, et le directeur du club, Jose Angel Sanchez, a dû intervenir pour arranger les choses.





Comme toujours, nous sommes sûrs que l'affaire va s'arranger, mais il est facile de comprendre pourquoi le joueur est en colère et pourquoi Madrid sera très embarrassé.





Il y aura probablement quelques réunions de colère, peut-être un licenciement, mais en fin de compte, il s'agit juste d'une erreur stupide, et pas quelque chose qui va vraiment menacer une relation extrêmement bénéfique pour les deux parties.





Quoi qu'il en soit, nous verrons ce qui se passera lorsque la presse grand public en parlera plus tard dans la journée.