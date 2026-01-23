Vinicius en Arabie saoudite, le transfert pharaonique

L'ailier a connu une saison difficile avec le club madrilène, régulièrement sifflé par les supporters des Merengues suite à une disette de buts qui dure depuis octobre.

Selon un article, Vini Jr. ferait l'objet d'une offre saoudienne colossale.

D'après un récent article du journaliste sportif Ben Jacobs, les recruteurs saoudiens seraient prêts à tester la détermination du Real Madrid en formulant une offre mirobolante pour s'attacher les services de Vinicius à la fin de la saison 2025-2026. L'article indique qu'Al-Ahli serait le principal club de Saudi Pro League à avoir manifesté son intérêt pour le joueur de 25 ans, l'équipe de Matthias Jaissle étant disposée à lui offrir un contrat d'une valeur astronomique d'un milliard d'euros (870 millions de livres sterling / 1,2 milliard de dollars).

Alors que le Real Madrid semble désireux de prolonger le contrat de Vinicius, qui expire en juin 2027, les négociations auraient été suspendues sous la direction de Xabi Alonso.

Les relations entre Vinicius et Alonso ont été tendues au Bernabéu, avant le limogeage de ce dernier suite à la défaite 3-2 du club face à son rival historique, le FC Barcelone, en finale de la Supercoupe d'Espagne.

Selon le rapport, les dirigeants de la Saudi Pro League seraient en contact avec les représentants de Vinicius depuis plus d'un an, dans l'optique d'attirer une autre star dans le pays du Golfe. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Fabinho, Riyad Mahrez, Kingsley Coman et Ruben Neves figurent parmi les grands noms évoluant actuellement en Saudi Pro League.

L'ailier a été régulièrement sifflé par les supporters du Real cette saison.

Si l'avenir à long terme de Vinicius reste incertain, l'attaquant a traversé une période difficile cette saison. L'ancien joueur de Flamengo a été régulièrement sifflé par les supporters du Real suite à une mauvaise passe : 22 matchs sans marquer, avant de finalement trouver le chemin des filets face à Barcelone en finale de la Supercoupe.

Vinicius, ainsi que ses coéquipiers Jude Bellingham et Federico Valverde, ont été copieusement hués lors du match de Liga du Real Madrid contre Levante le week-end dernier. Les supporters du Bernabéu ont pris pour cible le trio en raison de leurs relations conflictuelles avec Alonso, qui a évolué au club entre 2009 et 2014.

Après son remplacement lors de la victoire 2-1 contre Barcelone en Liga en octobre, Vinicius s'est emporté contre l'Espagnol Alonso. Les caméras l'ont capté en train de déclarer : « Toujours moi ! Je quitte l'équipe ! C'est mieux si je pars, je m'en vais. »

Il a ensuite présenté ses excuses aux supporters pour son coup de gueule.