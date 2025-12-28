Vinicius en Arabie saoudite, c'est validé

Les négociations pour une prolongation sont au point mort, ce qui pousse l'international brésilien à s'interroger sur son avenir au Bernabéu.

Si Vinicius quittait le Real Madrid, de nombreux clubs seraient intéressés par sa signature. L'Arabie saoudite fait partie des prétendants sérieux et envisage depuis un certain temps de le faire venir au Moyen-Orient.

L'Arabie saoudite pourrait faire de Vinicius l'un des joueurs les mieux payés au monde et, selon le directeur sportif d'Al-Ittihad, Ramon Planes (via Marca), il est réaliste d'imaginer que le joueur de 24 ans finisse par rejoindre le club saoudien.

« Oui, je pense qu'il est possible que des joueurs comme Vinicius évoluent ici, en Arabie saoudite. Je constate une évolution du championnat et il est tout à fait envisageable d'avoir ici des joueurs de très haut niveau, au sommet de leur forme. La tendance est déjà à l'intégration de joueurs en pleine possession de leurs moyens. Il ne s'agit plus seulement de joueurs en fin de carrière. »

Nul doute que l'Arabie saoudite tentera de recruter Vinicius s'il est clair qu'il quitte le Real Madrid. Le club saoudien serait en mesure de lui offrir le meilleur salaire, mais il reste à voir si cela suffira à le convaincre de rester en Europe.

Planes, ancien directeur sportif du FC Barcelone et du Betis Séville, a également été interrogé sur la possibilité pour les clubs saoudiens de participer prochainement à la Ligue des champions aux côtés de clubs comme le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich.

« Je ne l'exclus absolument pas. Le sport se mondialise. »