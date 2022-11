Vinicius dévoile le plus grand conseil de Benzema

La star du Real Madrid, Vinicius Junior, a révélé sa crainte de subir une blessure avant la Coupe du monde.

L'international brésilien continue de jouer un rôle essentiel dans les plans de Carlo Ancelotti, alors que Los Blancos visent à défendre leurs titres de Liga et de Ligue des champions, en 2023.

Le joueur de 22 ans a déjà inscrit 10 buts en championnat et en Europe cette saison, et sa place dans l'équipe de Tite est assurée, grâce à son impressionnante progression en club et en sélection.

Cependant, bien qu'il soit toujours présent au Real Madrid, Vini Jr a été la cible de tactiques brutales de la part des défenseurs adverses lors des derniers matchs, avant de s'envoler pour le Qatar.

"Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain, mais c'est allé trop loin par moments", selon les rapports d'ESPN.

"Vous pouvez arriver en force, mais ils étaient sales dans leurs duels.

"Rodrygo et moi avons beaucoup souffert au cours des derniers matches, et je craignais le pire : me blesser et manquer la Coupe du monde.

"Quand vous commencez à devenir un joueur important, les rivaux vous poursuivent et vous devez faire avec.

"Benzema m'a dit de rester calme, car si les adversaires vous poursuivent, c'est parce que vous êtes important et qu'ils ont peur de vous.

"Quand je prends le ballon et que je m'élance vers l'avant, je le fais avec acharnement. Oui, je peux me blesser. Mais je suis prêt à relever le défi."