Vincius Junior a égalé le record de Lionel Messi en Ligue des champions, confirmant ainsi son statut de grand joueur de la compétition.

L'attaquant brésilien a inscrit le deuxième but madrilène lors de la victoire 2-0 sur le Borussia Dortmund en finale de la Ligue des champions, ce qui a pratiquement assuré la 15e victoire des Blancos dans la compétition. Vinicius est devenu le joueur clé de Madrid en Ligue des champions ces dernières saisons et son but illustre son ascension au sommet du monde du football. Son succès l'a placé aux côtés de Messi comme l'un des meilleurs joueurs de la Ligue des champions.

Après son but lors de la finale de samedi, Vinicius a porté à 11 son total dans les phases à élimination directe de la compétition. Avec 11 passes décisives, Vinicius a contribué directement à 22 buts pour Madrid et égale le record de Lionel Messi pour le plus grand nombre de buts et de passes décisives en huitièmes de finale de la Ligue des champions par un joueur avant l'âge de 24 ans, selon Opta.

Après avoir ajouté un nouveau trophée et un nouveau record à sa collection, Vinicius se place parmi les candidats au Ballon d'Or. Le trophée, qui récompense le meilleur joueur du monde, est susceptible d'être remis entre les mains d'un premier lauréat et une Copa América de qualité pourrait permettre à Vinicius de ravir la couronne à Messi.

À l'approche de la Copa América, Vinicius va s'attacher à représenter son pays et à se venger de sa défaite en finale la dernière fois. Un rôle de premier plan au sein d'une équipe brésilienne victorieuse ferait de Vinicius un candidat idéal pour le Ballon d'Or et peu de gens pourraient contester cette décision.