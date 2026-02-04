Vinicius de retour au Brésil ? Le transfert que personne n'attendait

Lors de la présentation officielle du meneur de jeu à Rio de Janeiro, le dirigeant du club n'a pas pu s'empêcher de lancer une pique au Real Madrid concernant un futur transfert gratuit de sa superstar internationale, insinuant que le « projet » de réunir les deux joueurs issus du centre de formation était déjà dans ses projets.

L'atmosphère était déjà électrique lors de la présentation officielle de Paqueta, marquant le retour au bercail de l'un des joueurs les plus appréciés de Flamengo ces dernières années. Cependant, le directeur sportif José Boto a réussi à faire la une des journaux avec une remarque légère qui en disait long sur les ambitions retrouvées du club. Alors que l'avenir de Vinicius est incertain à Madrid suite à l'échec des négociations pour un nouveau contrat, et galvanisé par l'arrivée de Paqueta malgré le vif intérêt des clubs européens, Boto a laissé entendre qu'un autre grand nom pourrait faire son retour.

« Ensuite, nous parlerons au staff de Vini Jr », a plaisanté Boto, provoquant l'hilarité de la salle de presse. Il s'est ensuite tourné vers le président du club, Luiz Eduardo Baptista, avec un sourire en coin, et lui a demandé : « Quand se termine le contrat, président ? On n'aurait rien à payer au Real Madrid ! »

Bien que prononcée sur le ton de la plaisanterie, cette remarque témoigne de la confiance grandissante des géants brésiliens quant à leur capacité à faire revenir leurs anciens vainqueurs européens au Maracana. Vinicius et Paqueta ont gravi les échelons des équipes de jeunes ensemble, et l'idée de réunir ce duo reste le rêve ultime des supporters des Rubro-Negro.

Le retour de Paqueta de West Ham est perçu comme un coup de maître pour le football sud-américain, notamment compte tenu de l'âge du joueur et de son expérience en Premier League. Boto a révélé l'ampleur de l'opération, insistant sur le fait que le transfert aurait été impossible sans le désir ardent du joueur de porter à nouveau le maillot rouge et noir.

« Cela montre à quel point il aime Flamengo », a expliqué Boto. « Pour ce prix, il y avait 10 ou 15 clubs en Europe qui le convoitaient. Il a joué un rôle déterminant dans ce processus. »

Le directeur a reconnu que, malgré la solidité financière de Flamengo, le club ne peut rivaliser avec l'élite européenne. Le transfert à Rio a été rendu possible grâce à l'intervention de Paqueta auprès de ses représentants. « Mon rôle est purement sportif. Sans Paqueta, ce transfert aurait été impossible, malgré notre bonne santé financière. Tout ce qu'il a fait pour que nous soyons là, et moi aussi, ainsi que toute son équipe, a été déterminant ; sans cela, rien n'aurait été possible. »