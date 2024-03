Vinicius, ça va trop loin

Vinicius a de nouveau été la cible d'insultes racistes de la part de supporters de l'Atletico avant le match de C1 contre l'Inter, mercredi soir.

C'est la quatrième fois que des fans de l'Atlético sont filmés en train d'insulter Vinicius. En février 2023, quatre fans avaient été emprisonnés pour un incident au cours duquel un mannequin portant le maillot de Vinicius avait été suspendu à un pont.

Les Blancos n'étaient pas en action ce soir-là, mais cela n'a pas empêché les fans à l'extérieur du Metropolitano de chanter "Ale, ale, ale, Vinicius chimpanzé" avant le match.

Nouvelle attaque raciale

La saison dernière en Liga a été marquée par des attaques raciales contre Vinicius, un phénomène qui s'est atténué cette saison, mais qui n'est pas encore totalement éradiqué, et qui va une fois de plus nuire à l'image de la ligue et du pays.

La Liga s'est montrée plus proactive dans la lutte contre le racisme et la sensibilisation à ce phénomène, mais la ligue et les autorités sont encore loin d'avoir fait le nécessaire.