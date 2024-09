Vinicius, ça devient une affaire d'Etat

Lors d’une récente interview avec CNN, Vinicius Junior a appelé l’Espagne à faire plus dans sa lutte contre le racisme.

Dans ce cadre, l’attaquant du Real Madrid a également déclaré que le pays devrait perdre son droit d’accueillir la Coupe du monde 2030 si les progrès ne sont pas suffisants dans la préparation du tournoi.

Dani Carvajal a répondu à son coéquipier en club mercredi, et moins de 24 heures plus tard, le gouvernement espagnol a donné son avis. Fernando Grande-Marlaska, qui est le ministre de l’Intérieur, a rejeté les suggestions selon lesquelles l’Espagne est un pays raciste (via Diario AS). Cependant, il a exprimé son inquiétude face au nombre d’incidents qui se produisent dans le milieu sportif.

« La seule chose que je peux dire, c’est que notre pays est un pays où le respect de la diversité fait partie de notre ADN et, par conséquent, de notre lutte efficace et directe contre toute conduite discriminatoire.

« Dans le domaine du sport, nous sommes préoccupés. Nous continuons à travailler sur la nouvelle instruction émise par le Secrétaire d’État à la Sécurité pour clarifier davantage le rôle du coordinateur de sécurité dans le cadre de ses compétences.