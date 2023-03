Vinicius bientôt au PSG ? Il s'éloigne du Real !

Le Real Madrid s'est appuyé sur un joueur plus que sur tout autre cette saison, Vinicius Junior.

Le Brésilien est devenu un nom familier et l'un des meilleurs joueurs d'Espagne, mais il lui reste un peu plus d'un an de contrat.

Pas de prolongation pour Vinicius

Vinicius est le meilleur joueur des Blancos en termes de buts et de passes décisives cette saison, avec 18 et 9 buts et passes décisives respectivement jusqu'à présent. En l'absence de Karim Benzema pendant une grande partie de la saison, c'est à Vinicius qu'incombe une grande partie de la responsabilité.

Selon El Desmarque, les deux parties sont dans l'impasse en ce qui concerne son contrat. Les deux parties discutent depuis un certain temps d'un nouveau contrat, l'actuel expirant en 2024. Il semble que les deux parties ne soient pas très intéressées par un transfert, mais il ne fait aucun doute que d'autres clubs auront leur mot à dire si l'été arrive sans qu'aucun progrès n'ait été réalisé.

Florentino Perez ferait tout ce qu'il peut pour débloquer les discussions, et l'on croit qu'il le fera, mais il n'y a pour l'instant aucun mouvement du côté de Vinicius.

Le rapport mentionne également le bruit constant autour du joueur, une récente baisse de forme et une frustration générale du club à l'égard du Brésilien. Il va jusqu'à dire qu'ils se retrouvent avec un joueur moins présent sur le terrain à certains moments, et que Perez pourrait le sacrifier pour signer Kylian Mbappé.

Le Real Madrid serait encore plus éloigné du FC Barcelone sans lui. Cependant, il est significatif que le rapport qu'il est écrit dans la presse madrilène, et sera une situation à surveiller au cours des prochains mois.