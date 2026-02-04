Vinicius avec Benzema en Arabie saoudite ? "S'il est disponible, on le signe"

Le Brésilien est libre de tout contrat jusqu'en 2027, ce qui signifie que les Merengues auront tout intérêt à conclure un accord avant septembre, date à laquelle ils risqueraient sérieusement de le perdre gratuitement.

Vinicus et le Real Madrid sont dans l'impasse depuis juin concernant un nouveau contrat, mais le club et le joueur semblent tous deux désireux de trouver un accord. Ces deux dernières années, on a beaucoup entendu parler d'une tentative de l'Arabie saoudite pour le convaincre avec une offre conséquente afin de l'attirer au Moyen-Orient. Les rumeurs d'un transfert en Arabie saoudite se sont toutefois estompées ces derniers mois.

Cependant, lors d'une interview accordée à Cadena SER, le PDG d'Al-Hilal, Esteve Calzada, a confirmé que le Fonds d'investissement public (PIF) restait intéressé par sa signature.

« Dans notre cas, il n'y a pas de discussions, mais le PDG de la ligue saoudienne, interrogé à ce sujet, affirme que s'il est disponible, il tentera de le faire venir. »

L'actualité brûlante en Arabie saoudite concerne Cristiano Ronaldo, qui a boycotté le match d'Al-Nassr lundi pour protester contre le transfert de Karim Benzema d'Al-Ittihad à Al-Hilal. Il estime qu'Al-Hilal bénéficie d'un traitement de faveur sur le marché des transferts.

« Nous avons investi massivement dans de nombreux joueurs, outre Karim, notamment de jeunes talents arabes. Nous sommes déterminés à remporter tous les titres. Il faudrait lui demander [à Ronaldo] ce qui ne va pas. »

« Al-Hilal est le club le plus puissant d'Arabie saoudite. Nous disposons de trois sources de financement pour les transferts : le merchandising, le programme gouvernemental d'acquisition de joueurs de haut niveau et le Prince, qui soutient le club et lui permet d'obtenir des ressources considérables. »

Il semblerait que Ronaldo envisage désormais de quitter l'Arabie saoudite cet été, tant sa frustration est grande. Le joueur de 40 ans a signé une prolongation de contrat qui le lie théoriquement au club jusqu'en 2027, mais il est toujours à la recherche de son premier titre en Saudi Pro League.