Vinicius arrogant comme Cr7 ? Il agace tout le monde

Vinicius Junior, le joueur du Real Madrid est une figure de plus en plus controversée du football espagnol.

Le Brésilien a brillé au cours des 18 derniers mois et s'est catapulté dans l'élite des footballeurs. Cependant, cette situation l'amène à être davantage ciblé par les joueurs adverses, ce qu'il n'a pas toujours bien géré.

Contre le Real Majorque lors des deux dernières saisons, Vinicius s'est battu avec Pablo Maffeo et a même fini par crier sur Javier Aguirre, l'entraîneur du club.

De plus en plus, il est devenu l'objet de l'ire des supporters adverses. Lundi soir, contre le Rayo Vallecano, il a connu un match frustrant, ne parvenant pas à empêcher la défaite de son équipe.

C'est Ivan Balliu qui le marquait pendant le match et qui l'a dominé la plupart du temps. S'adressant à A Diario, dans des propos rapportés par Sport, Balliu a expliqué que le Brésilien exagère beaucoup. Balliu s'est notamment défendu lors d'un incident où les deux se sont affrontés.

"Oui, c'est vrai que je l'ai frappé, je lui ai un peu effleuré l'oreille et il exagère aussi. J'essaie de m'arrêter et je m'arrête un peu avec son oreille ou sa tête, mais sans l'intention de le frapper ou avec violence, j'ai reçu des messages me disant toutes sortes de choses, mais rien comme demander un rouge ou quelque chose comme ça".

Le défenseur du Rayo a également expliqué que cela fait partie du jeu d'affronter les meilleurs du monde. "C'est difficile d'arrêter des joueurs comme ça, il fallait chercher ces petites astuces ou cet autre type de football. J'ai essayé d'y aller fort, de marquer mon territoire et il avait aussi en tête qu'il y a quelques heures, la sélection [de la Coupe du monde] du Brésil était sortie... et tout s'est bien passé."

Même si Vinicius perçoit son traitement comme injuste, il est peu probable que les joueurs cessent de le cibler. Comme c'est le cas pour tous les joueurs de haut niveau, le contrôle de son tempérament sera essentiel pour lui permettre de donner le meilleur de lui-même. Si les défenses adverses sentent qu'elles peuvent le frustrer par d'autres moyens que de l'empêcher d'avoir un impact, elles ne risquent pas de se calmer.