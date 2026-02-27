Vinicius à Manchester City, le tube de l'été

Il entame les 18 derniers mois de son contrat actuel et, bien que des négociations pour une prolongation soient prévues cet été, rien ne garantit qu'un accord sera trouvé.

Le Real Madrid est déterminé à obtenir une prolongation, même s'il n'est pas disposé pour le moment à satisfaire les exigences de Vinicius et de ses représentants. Cependant, les menaces fusent de l'extérieur, plusieurs clubs espérant profiter de la situation du joueur de 25 ans.

Manchester City fait partie des clubs qui suivent de près la situation de Vinicius au Bernabéu, et des informations en provenance d'Angleterre (via Sport) affirment que les dirigeants du club de Premier League ont demandé à l'international brésilien de ne pas signer de nouveau contrat avec le Real Madrid.

Plusieurs membres importants de la direction de Manchester City sont très intéressés par la possibilité de recruter Vinicius, mais Pep Guardiola, l'entraîneur actuel, n'en fait pas partie. Cependant, anticipant le départ de l'ancien entraîneur du FC Barcelone à la fin de la saison, des préparatifs sont en cours pour un éventuel transfert.

Guardiola privilégierait l'arrivée de Rodrygo Goes à Manchester City, mais le Real Madrid le considère comme intransférable – et son contrat courant encore, aucune négociation n'est possible. De ce fait, Vinicius apparaît comme une option plus réaliste, et les Citizens sont prêts à s'acquitter du prix demandé.

L'évolution de la situation avec Vinicius sera intéressante à suivre. Son départ serait un coup dur pour le Real Madrid, même si cela lui permettrait de recruter un attaquant de premier plan, Kylian Mbappé évoluant alors sur l'aile gauche.