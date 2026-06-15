De retour de blessure, l’Espagnol Lamine Yamal est entré en jeu à la 71^e minute ce lundi soir, lors de la rencontre face au Cap-Vert, comptant pour la première journée du groupe H des qualifications à la Coupe du monde 2026.

Il a remplacé son coéquipier du FC Barcelone Gavi et a immédiatement cherché à créer le danger sur le côté droit, sans toutefois pouvoir éviter le match nul et vierge concédé par la Roja.

Victime d’une blessure lors de Barcelone-Celta Vigo le 22 avril dernier, il n’avait plus foulé une pelouse depuis, avant de retrouver les terrains ce lundi, moins de deux mois après son accident musculaire.

Comme prévu, Luis de la Fuente l’avait laissé sur le banc au coup d’envoi, les médias espagnols estimant qu’il était trop tôt pour le titulariser après sa convalescence.

L’Espagne et le Cap-Vert figurent dans le groupe H, en compagnie de l’Arabie saoudite et de l’Uruguay, qui s’affronteront demain matin.