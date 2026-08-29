Il y a déjà quelques semaines, Vincent Kompany tenait à remettre Min-Jae Kim sous le bon jour dans l’espace public. Car le Sud-Coréen était alors encore considéré comme un possible candidat au départ. Un statut qu’il portait depuis l’arrivée de Jonathan Tah l’été dernier et qui s’était encore davantage consolidé au plus tard après la saison passée, durant laquelle Kim avait le plus souvent passé les matches importants sur le banc des remplaçants.

Kim, selon les innombrables informations de l’époque, pouvait quitter le Bayern Munich en cas d’offre adéquate. Et, de manière plus ou moins concrète, le club munichois comme le défenseur central lui-même auraient aussi reçu des approches tout à fait concrètes. Mais c’est surtout Kim qui aurait apparemment opposé refus sur refus à des clubs intéressés comme Manchester United, Aston Villa et Arsenal.

Une décision dont le Rekordmeister allemand profite désormais énormément. Lors des deux premiers matches officiels de la saison, le Sud-Coréen a en effet, à la surprise générale, débuté une fois à la place de Dayot Upamecano et une fois à celle de Tah, en donnant satisfaction aussi bien lors de la Supercoupe contre le BVB que lors du festival 5-1 face au VfB Stuttgart pour l’ouverture de la Bundesliga.

Vincent Kompany s’enflamme pour Kim au Bayern Munich : « Dans chaque situation, il a réagi de la bonne manière »

Pour Kompany, cela n’avait évidemment rien de surprenant. Car lorsqu’il avait déjà pris, il y a quelques semaines, une position très claire en faveur du numéro trois théorique des défenseurs centraux bavarois, il était apparu clairement à quel point l’entraîneur du Rekordmeister apprécie Kim, et qu’il n’évalue pas du tout la hiérarchie au sein de la charnière centrale munichoise de manière aussi tranchée que le fait la presse.

Quand les Munichois avaient fait escale au début du mois d’août dans le pays natal de Kim dans le cadre de leur tournée asiatique, il avait littéralement encensé son protégé supposément relégué au second plan. « N’en faites pas quelque chose d’aussi absolu », avait lancé Kompany aux reporters présents, interrogé sur le rôle de remplaçant de longue durée qui semblait à nouveau menacer Kim : « Nous parlons ici d’une concurrence que j’apprécie. Le plus important, c’est de faire ses preuves sur le terrain. À ce sujet, je veux faire un compliment à Min-Jae. Quoi qu’il arrive, il reste concentré et laisse parler ses actes sur le terrain. »

Il avait souvent voulu aller parler au joueur de 29 ans au cours de la saison passée, durant laquelle Kim n’avait eu un rôle plus important que lors des dernières semaines dans une Bundesliga déjà décidée depuis longtemps, avant de renoncer encore et encore. « J’ai connu beaucoup de situations où je me suis dit : c’est peut-être le bon moment pour parler avec Min-Jae », racontait Kompany. « Parfois, je lui ai parlé, parfois je l’ai laissé tranquille. Dans chaque situation, il a réagi de la bonne manière et a tout donné à l’entraînement comme sur le terrain. »

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Min-Jae Kim jouit d’une haute estime au Bayern Munich : « Un caractère formidable »

Le Bayern récolte désormais les fruits de la gestion réussie de l’effectif par Kompany et de l’attitude sereine et hautement professionnelle de Kim face à la situation. Car, comme prévu, la saison à venir ne doit se terminer que le 5 juin 2027 à Madrid. Une longue période de charge continue attend donc les professionnels munichois d’ici là, et ce après une trêve estivale extrêmement courte en raison de la Coupe du monde, qui devrait particulièrement encore peser dans les jambes d’Upamecano. Ce n’est pas sans raison que Kompany avait ménagé le demi-finaliste du Mondial contre le BVB en Supercoupe.

Il tombe donc à point nommé que le club n’ait pas laissé partir cet été en la personne de Kim une alternative actuellement absolument fiable. Ou, à l’inverse, ce fut un coup de chance pour le FCB que l’ancien « monstre » du SSC Naples choisisse de ne pas partir et d’opter pour la concurrence à Munich. Son départ aurait certes encore rapporté une belle indemnité de transfert aux Munichois, mais il leur aurait aussi coûté un joueur d’effectif important, qui leur permet désormais très tôt de gérer sans inquiétude la charge du début de saison.

D’autant que Kim jouit d’une très grande estime au sein du groupe, contrairement à certaines suppositions liées à son caractère un peu timide. « Un caractère formidable, tout le monde dans l’équipe l’apprécie », avait par exemple déclaré Serge Gnabry il y a quelques mois au sujet de Kim, qui se montre très rarement en public.

Et Kompany a lui aussi récemment souligné que le Sud-Coréen était en réalité un vrai boute-en-train. « Les gens ne savent même pas qu’il a aussi un sens de l’humour incroyable », estimait le Belge : « C’est vraiment vrai. Dès qu’un joueur se tient à côté de Min-Jae, il se met à rire. C’est peut-être cette facette de lui que les gens ne connaissent pas. »

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Min-Jae Kim au Bayern Munich : du « monstre » au démon de l’erreur

Sur le plan purement sportif, ce que « les gens » associaient à Kim depuis son arrivée à Munich en 2023 n’était parfois, et avec le temps de plus en plus souvent, guère flatteur.

Lors de la saison 2023/24, il avait commis deux absences lors de la demi-finale aller contre le Real Madrid, que l’entraîneur de l’époque, Thomas Tuchel, avait même critiquées publiquement avant d’écarter ensuite Kim au profit de Matthijs de Ligt et Eric Dier.

Démon de l’erreur plutôt que « monstre », pestaient les critiques surtout après ses prestations faibles contre l’Inter Milan lors des quarts de finale de la Ligue des champions, où il avait été au moins impliqué sur trois des quatre buts encaissés. Ce qu’on oubliait alors : à ce moment-là, Kim faisait partie des joueurs les plus sollicités au monde en raison de ses longs voyages avec sa sélection nationale et de l’organisation générale du calendrier. La FIFPro avait même publiquement tiré la sonnette d’alarme à son sujet et mis en garde contre des dommages à long terme pour la santé du Sud-Coréen, qui traînait de toute façon depuis l’hiver de l’époque de tenaces problèmes au tendon d’Achille jusqu’à la fin de saison.

Min-Jae Kim se satisfait de son rôle de backup au Bayern Munich

Peut-être aussi à cause de ce passé, Kim lui-même semblait loin d’être mécontent lorsque le Bayern avait recruté Tah libre l’été dernier et l’avait placé devant lui dans la hiérarchie. Alors que Tah était immédiatement devenu titulaire, et même membre du conseil d’équipe, Kim s’est retrouvé à partir de là sur le banc.

« Je n’avais encore jamais connu une longue période sans jouer, donc c’était un peu difficile au début. Mais avec le temps, j’ai constaté qu’il y avait aussi un côté positif », avait-il déclaré à la mi-avril au média coréen Footballist : « J’ai toujours pensé que jouer en permanence était la solution, mais maintenant je suis satisfait de ma situation de challenger. »

Il avait répété la même chose en août, après que Kompany l’eut couvert d’éloges. « Je suis très heureux de pouvoir me mesurer à Jonathan Tah et Dayot Upamecano », disait-il alors : « Au Bayern Munich, il y a chaque saison une forte concurrence. Mais nous nous entendons aussi bien entre nous. Et nous échangeons beaucoup, donc je suis très satisfait. Je peux beaucoup apprendre d’eux. »

Dayot Upamecano pourrait servir de modèle à Kim au Bayern Munich

Upamecano lui sert peut-être même de modèle, du moins en partie. Le Français aussi avait d’abord traîné une réputation douteuse après son transfert en provenance du RB Leipzig, celle d’un défenseur dilettante ou même de « Pannen-Upa », comme l’avait surnommé le Bild après sa légendaire prestation cauchemardesque contre le Borussia Mönchengladbach en Coupe d’Allemagne lors de la claque historique 0-5.

Des erreurs parfois ahurissantes se glissaient régulièrement dans le jeu de ce défenseur central pourtant si talentueux, et elles conduisaient à des buts encaissés. Mais il les a désormais presque totalement éliminées. Upamecano est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Ce n’est peut-être pas le cas de Kim, mais le Sud-Coréen montre clairement cet été qu’il retrouve davantage le « monstre » venu d’Italie qui avait autrefois valu au Bayern une indemnité de transfert de 50 millions d’euros.

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Min-Jae Kim est le grand gagnant caché de l’été au Bayern Munich

Car sur le plan des performances, comme l’ont au moins montré les deux premiers matches officiels de la saison, le Sud-Coréen s’est pour l’instant débarrassé de sa réputation douteuse de démon de l’erreur. Contre le BVB, Kim a été très solide, et même meilleur que Tah à ses côtés. Face au VfB, il ne s’est pas laissé déstabiliser non plus par un malentendu avec Joshua Kimmich en début de match pour l’ouverture de la Bundesliga.

Le Sud-Coréen comme le capitaine de la Mannschaft, surmotivé, sont allés au duel de la tête, Kimmich a involontairement dévié le ballon dans la course de Dzenan Pejcinovic, mais Upamecano a dégagé. Kim a ensuite confirmé les bonnes impressions laissées durant la préparation, en jouant plusieurs passes rasantes intelligentes à la relance, en se montrant extrêmement dynamique dans les duels à la course et résolu dans les duels au sol comme dans les airs.

Kim semble être en pleine possession de ses moyens en ce début de saison. Il profite peut-être réellement du fait de n’avoir disputé « que » 2 051 minutes la saison dernière, contre 3593 l’année précédente, dont plusieurs en étant très diminué, et d’avoir souvent dû laisser la priorité à Tah et Upamecano. Tout laisse à penser que cette période comme numéro trois clairement établi dans la hiérarchie des défenseurs centraux lui a fait du bien, surtout physiquement, mais aussi mentalement.

Pour Kompany et le Bayern, c’est une bénédiction. Qu’une véritable concurrence s’installe au final en défense centrale et que le Belge fasse éclater le duo établi Upamecano/Tah, y compris lors des matches les plus importants de la saison, semble malgré l’évolution remarquable de Kim encore très improbable à l’heure actuelle. Mais, après tout, il ne faut « pas tout dire de manière aussi absolue ».

Min-Jae Kim : statistiques et données de performance au Bayern Munich

Saison Matches Buts Passes décisives Minutes de jeu 2026/27 2 - - 174 2025/26 37 1 1 2 051 2024/25 43 3 - 3 593 2023/24 36 1 2 2 765







