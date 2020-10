Villas-Boas, Thauvin, Cuisance... Les réactions après le match OM - Manchester City (0-3)

Acculé sur son but en première période, l'Olympique de Marseille n'a pas réussi à mettre en place son plan de jeu pour contrer Manchester City.

Florian Thauvin (attaquant de l’OM sur RMC Sport) : "C’est une défaite qui est difficile à encaisser, on savait qu’ils allaient avoir la possession du ballon. On avait décidé de jouer avec un bloc bas et de les prendre en contre. On n’a pas réussi à mettre en place ce qu’on voulait. C’est un autre niveau, il faut être honnête. On doit apprendre de ces matches, progresser. Mais c’est vrai que c’est une défaite qui est difficile ce soir parce qu’on prend trois buts. La deuxième était meilleure, on a réussi à se créer de meilleures occasions. On était un peu plus dans leur camp. On n’a pas réussi à concrétiser nos occasions.

Pour être honnête, quand vous passez tout le match à 30m de votre but et qu''il vous reste 70m pour mettre un but en contre, c'est difficile d'avoir les jambes. Il va falloir qu’on progresse dans l’utilisation du ballon et des contre-attaques. Contre Porto, c’est le match de la dernière chance mais ce qui nous fait mal, c’est la défaite à l’ . On ne doit pas se cacher derrière le fait que ça fait 7 ans qu’on n’a pas joué cette compétition."

Michael Cuisance (milieu de l’OM sur Téléfoot La Chaine) : "On s’était préparé à rester bas et défendre au maximum pour contrer. Cette défaite fait mal car on avait à cœur de faire une résultat pour nos supporters. Mais il faut relever la tête maintenant. Dans le foot, il ne faut pas regretter, revenir sur telles ou telles situations, il faut se projeter vers l’avant. La qualification compromise ? Rien n’est fait dans le foot, on n’est jamais à l’abris de rien."

Plus d'équipes

André Villas-Boas (entraîneur de l’OM sur Téléfoot) : "Les équipes qui jouent contre City sont à 5 pour bien occuper les espaces. C’était la norme de leurs dix derniers adversaires. On voulait jouer les ballons dans leur dos. Malheureusement, on leur a offert le premier but alors qu’on devait sortir de cette pression qu’ils exercent sur leur pressing. On a réussi une meilleure deuxième mi-temps. On a fait les changements mais on prend le deuxième direct. Donc la fatigue plus le but ont cassé le moral. Je ne regrette pas mes choix, pourquoi je devrais les regretter. On reste à 6 points pour City, 3 points pour Porto et 3 points pour l’Olympiakos donc la défaite en Grèce fait mal. Les matches contre Porto vont être la clé pour la qualification."