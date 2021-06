Villas-Boas dévoile le futur club de Mbappé

André Villas-Boas a déclaré qu'il était certain que Kylian Mbappé finirait au Real Madrid, et a révélé qu'il avait conseillé à Cr7 de rester à Turin.

L'entraîneur portugais André Villas-Boas a accordé une interview au journal allemand Bild, dans laquelle il a évoqué le marché des transferts de cet été et les deux superstars du football qui ont été parmi les principaux protagonistes des récentes spéculations sur les transferts, Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo.

Villas-Boas, qui est sans club depuis qu'il a quitté l'Olympique de Marseille en février dernier, s'est dit convaincu que Mbappé « finira tôt ou tard au Real Madrid ». De plus, l'entraîneur né à Porto pense que Kylian Mbappé et Neymar doivent quitter le PSG pour leur avenir.

"Je vais être honnête, le simple fait qu'ils n'aient pas remporté le championnat montre que ce (PSG) n'est pas le bon endroit pour eux", a-t-il déclaré à Bild.

Les déclarations de Villas-Boas interviennent quelques jours après que le journaliste français Daniel Riolo a affirmé que la cible du Real Madrid, Mbappé, n'avait aucune envie de rester au club parisien et avait déjà déposé une demande de transfert

. "Je sais que Mbappé a demandé à partir, mais c'est compliqué car il faut d'abord trouver un club qui a l'argent pour le payer. Mais la dernière évolution, c'est qu'il ne veut vraiment pas rester", a déclaré Riolo sur RMC.

"S'il ne part pas cet été, il sera libre la saison prochaine. Et c'est pourquoi Doha ne veut pas l'entendre en parler."

Concernant son compatriote Cristiano Ronaldo, qui a été fortement lié au PSG et à ses anciens clubs du Real Madrid et de Manchester United ces derniers mois, Villas-Boas a déclaré que la meilleure chose pour l'attaquant né à Madère est de rester à Turin, révélant qu'il avait déjà lui a conseillé de le faire. "La Juventus a un nouvel entraîneur, Massimiliano Allegri. Pour Ronaldo, c'est un autre grand défi. Allegri a déjà donné beaucoup de succès au club et y a une grande réputation. Je lui ai donc conseillé de rester. Pour lui, ce sera un plus grand défi que d'aller au PSG, par exemple", a déclaré le sélectionneur portugais.